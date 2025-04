Wokalista Korn wypuszcza luksusową kolekcję gadżetów dla psów. Moda dla zwierząt w stylu rockowym i punkowym

Jonathan Davis, frontman legendarnego zespołu Korn, połączył siły z projektantem mody Ashtonem Michaelem, aby stworzyć luksusową kolekcję akcesoriów dla zwierząt domowych. Projekt nosi nazwę „Freak on a Leash”, nawiązując do jednego z największych hitów zespołu Korn.

Moda dla zwierząt w stylu rockowym i punkowym

Kolekcja wyróżnia się unikalnym połączeniem stylu rockowego, punkowego i metalowego z elementami haute couture. W ofercie znalazły się m.in. designerskie obroże, smycze oraz zabawki dla psów, inspirowane estetyką Davisa i jego scenicznego wizerunku.

Wspieranie adopcji zwierząt – część dochodów na cele charytatywne

Co ważne, część zysków ze sprzedaży kolekcji „Freak on a Leash” zostanie przekazana organizacji Pup Culture Rescue, która działa na rzecz adopcji psów w Kalifornii. Inicjatywa ta łączy miłość do zwierząt z pasją do muzyki i mody.

Jonathan Davis zaskakuje nowym projektem

Jonathan Davis znany jest z niekonwencjonalnych projektów, ale kolekcja dla zwierząt to dla wielu fanów duże zaskoczenie. Inicjatywa pokazuje jego zaangażowanie nie tylko w muzykę, ale również w działania społeczne i wspieranie adopcji bezdomnych zwierząt.