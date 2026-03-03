Wokalista Disturbed krytykuje Jacka White’a po jego krytyce Trumpa

David Draiman z Disturbed skrytykował komentarze Jacka White’a dotyczące ataku Donalda Trumpa na Iran i zaproponował mu „otwartą rozmowę” na temat kontrowersyjnej kampanii militarnej.

Kontekst ataku na Iran

W lutym 2026 USA, wspólnie z Izraelem, przeprowadziły serię nalotów na Iran w ramach tzw. „Operation Epic Fury”, mającą na celu zmianę reżimu. Izraelskie siły obrony uzasadniały atak prewencyjnie, a Trump podkreślał rzekome zagrożenie ze strony irańskiego programu nuklearnego, pomimo wcześniejszych zapewnień, że program nuklearny Iranu został zniszczony.

Jack White, były lider The White Stripes, krytykował interwencję, sugerując, że USA narażają cudze dzieci, a nie własnych, na działania wojenne

Odpowiedź Draimana

Draiman w poście na Instagramie napisał, że niezależnie od opinii o administracji Trumpa, kampania #FreeIran jest czymś, co nie powinno być krytykowane: „Ludzie Iranu zasługują na wolność”.

Dodał, że White jest „absolutnie genialnym artystą” i zaprosił go do prywatnej lub publicznej rozmowy: „Open invitation”.

Polityczne zaangażowanie i kontrowersje Draimana

Draiman, deklarujący się jako „fiercely pro Israel Jew”, wielokrotnie wzbudzał kontrowersje w social mediach z powodu swojego stanowiska pro-izraelskiego. W przeszłości miał konflikty z muzykami, takimi jak Kneecap czy Tom Morello, a niektóre koncerty, np. w Belgii, były odwoływane w związku z protestami.

Draiman podkreśla, że jego ostatnia przerwa z zespołem Disturbed po trasie 25-lecia ‘The Sickness’ wynikała z wyczerpania członków, a nie z powodu jego poglądów politycznych.