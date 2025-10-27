Szukaj
CGM

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy,

2025.10.27

opublikował:

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Praca w Pizza Hut w młodości

Włodi podzielił się wspomnieniami z czasów młodości. W programie „Absolutne Zero” opowiedział o swojej pracy w Pizza Hut w warszawskim Zodiaku. Jak sam przyznał, była to jego pierwsza praca, podjęta na prośbę matki, która postawiła mu ultimatum: szkoła albo praca. Wybór padł na zatrudnienie w popularnej sieci pizzerii. Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy, kiedy rówieśnicy bawili się w klubach, takich jak Hybrydy.

Powód zwolnienia

Raper ujawnia, że jego zwolnienie z pracy miało związek z wręczaniem jego kolegom „czegoś po drodze”. Kiedy zauważył to przełożony, Włodi został zwolniony. Zareagował emocjonalnie:

„Wziąłem zamrożone spaghetti, rzuciłem o podłogę i powiedziałem: 'Nie będę tu pracował, już nigdy nie będę pracował’”.

Od tego momentu, jak sam przyznaje, nigdy więcej nie pracował dla nikogo, skupiając się na własnej działalności artystycznej.

Współpraca z Ero i projekt „Reszty nie trzeba”

Obecnie Włodi współpracuje z Ero, z którym tworzy nowy projekt muzyczny zatytułowany „Reszty nie trzeba”. Obaj artyści byli gośćmi Tedego i Wuwunia w programie „Absolutne Zero”, gdzie opowiedzieli o swojej współpracy i planach na przyszłość.

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kaeyra odsłania emocje w nowej balladzie „Other Side of Heartbreak”

Kolejny dowód wszechstronności WOKALISTKI

27 sekund temu

CGM
ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

ROYA w końcu wydaje długo oczekiwany singiel „Just Talk”

Klip do „Just Talk” oddaje emocjonalny charakter utworu i wzmacnia jego przesłanie

1 godzinę temu

CGM
Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Marcysia powraca z nowym singlem „Obok” po trzech latach przerwy

Lekki i optymistyczny utwór o bliskości

2 godziny temu

CGM
Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolarów

Kanye West wprowadza nowe Yeezy Slides w sześciu kolorach po 20 dolaró ...

Minimalistyczny design i codzienny komfort

2 godziny temu

CGM
Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach federalnych

Data zwolnienia Diddy’ego z więzienia ujawniona w dokumentach fe ...

Jak obliczono datę zwolnienia?

2 godziny temu

CGM
26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech jest dziesięć różnych kobiet

26-letni NBA YoungBoy spodziewa się 13. dziecka. Matkami jego pociech ...

Raper ogłasza powiększenie rodziny

3 godziny temu