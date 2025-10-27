Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Włodi podzielił się wspomnieniami z czasów młodości. W programie „Absolutne Zero” opowiedział o swojej pracy w Pizza Hut w warszawskim Zodiaku. Jak sam przyznał, była to jego pierwsza praca, podjęta na prośbę matki, która postawiła mu ultimatum: szkoła albo praca. Wybór padł na zatrudnienie w popularnej sieci pizzerii. Włodi wspomina, że praca była niewdzięczna, zwłaszcza w weekendy, kiedy rówieśnicy bawili się w klubach, takich jak Hybrydy.

Raper ujawnia, że jego zwolnienie z pracy miało związek z wręczaniem jego kolegom „czegoś po drodze”. Kiedy zauważył to przełożony, Włodi został zwolniony. Zareagował emocjonalnie:

„Wziąłem zamrożone spaghetti, rzuciłem o podłogę i powiedziałem: 'Nie będę tu pracował, już nigdy nie będę pracował’”.

Od tego momentu, jak sam przyznaje, nigdy więcej nie pracował dla nikogo, skupiając się na własnej działalności artystycznej.