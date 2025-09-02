Włamanie do domu Macklemore’a. Podejrzany zatrzymany, policja odkryła magazyn skradzionych przedmiotów

fot. mat. pras.

Policja w Seattle poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o włamanie do domu Macklemore’a. Według doniesień KOMO News, Patrick Maisonet został aresztowany po dwumiesięcznym dochodzeniu w sprawie serii napadów rabunkowych.

Śledczy przeprowadzili również nalot na lombard, w którym odkryto warte tysiące dolarów skradzione przedmioty. Część z nich miała należeć do celebrytów, w tym byłego zawodnika Seattle Seahawks, Richarda Shermana.

Brutalny napad na dom Macklemore’a

Do włamania doszło w czerwcu w dzielnicy Capitol Hill w Seattle. W momencie ataku raper nie przebywał w domu, jednak opiekunka zajmowała się tam trójką jego dzieci.

Dwóch zamaskowanych sprawców użyło wobec niej gazu na niedźwiedzie, a następnie przygwoździli kobietę do ziemi i grożąc pytali: „Gdzie są klejnoty, s**?”*. Złodzieje splądrowali sypialnię gospodarzy, kradnąc biżuterię, zegarki i buty.

Podejrzany już wcześniej był poszukiwany

Policja ujawniła, że Maisonet był już wcześniej ścigany. Prokuratura twierdzi, że mężczyzna zdjął swoją opaskę monitorującą podczas odbywania kary aresztu domowego za inne włamanie z 2023 roku.

W związku z zatrzymaniem podejrzanego, aresztowano także właściciela lombardu, którego oskarżono o handel kradzionymi przedmiotami.

Sprawa zamknięta?

Policja podkreśla, że zatrzymanie Maisoneta może oznaczać przełom w serii napadów, jakie w ostatnich miesiącach nękały Seattle.