Szukaj
CGM

Meta stworzyła flirtujące chatboty wzorowane na Taylor Swift, Selenie Gomez i innych gwiazdach. Bez ich zgody

AI tworzyło intymne zdjęcia gwiazd

2025.08.31

opublikował:

Meta stworzyła flirtujące chatboty wzorowane na Taylor Swift, Selenie Gomez i innych gwiazdach. Bez ich zgody

Chatboty oparte na wizerunku gwiazd

Meta znalazła się w centrum kontrowersji po śledztwie Reutersa, które ujawniło, że firma stworzyła flirtujące chatboty wzorowane na Taylor Swift, Selenie Gomez, Scarlett Johansson i Anne Hathaway – bez zgody artystek.

Chatboty pojawiły się w ostatnich tygodniach na platformach Facebook, Instagram i WhatsApp, a część z nich miała charakter prowokacyjny.

AI tworzyło intymne zdjęcia gwiazd

Według raportu niektóre boty generowały fotorealistyczne, intymne obrazy celebrytek – m.in. w wannie czy w bieliźnie. Co więcej, Reuters ustalił, że Meta pozwalała użytkownikom tworzyć boty wzorowane na niepełnoletnich osobach publicznych, takich jak 16-letni Walker Scobell. W jednym przypadku AI wygenerowało jego nagie zdjęcie na plaży z podpisem: „Całkiem urocze, prawda?”.

Meta usuwa chatboty po krytyce

Rzecznik firmy, Andy Stone, przyznał, że tego typu treści naruszają zasady platformy:

„Podobnie jak inni, zezwalamy na generowanie obrazów z udziałem osób publicznych, ale nasze zasady mają na celu zakaz tworzenia nagości, treści intymnych lub sugestywnych seksualnie.”

Meta usunęła problematyczne chatboty jeszcze przed publikacją raportu Reutersa 29 sierpnia.

Prawnicy: możliwe naruszenie praw wizerunkowych

Eksperci prawni podkreślają, że wykorzystanie wizerunku gwiazd mogło naruszyć ich prawa do ochrony tożsamości i wizerunku.

Reakcje gwiazd i muzyków

Sprawa wywołała szeroką dyskusję w branży. Neil Young ogłosił, że usuwa swoje konto z Facebooka po doniesieniach o „nieakceptowalnym wykorzystaniu chatbotów do rozmów z dziećmi o charakterze romantycznym lub zmysłowym”.

Z kolei Eminem pozwał Meta za rzekome nieautoryzowane wykorzystanie jego muzyki na platformach w ramach funkcji Reels Remix i Original Audio.

 

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”
NEWS

Ten Typ Mes ostrzega Tedego: „Nigdy nie wspominaj o rodzinie przeciwnika, szczególnie nie wspominaj dzieci”

Tomb do Sokoła: „Patrz, jaki miałeś influence na młodego człowieka”
NEWS

Tomb do Sokoła: „Patrz, jaki miałeś influence na młodego człowieka”

Tede wrócił i jak zwykle wyśmiał Mesa
NEWS

Tede wrócił i jak zwykle wyśmiał Mesa

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?
NEWS

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego
NEWS

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

Wojciech Cugowski o relacjach z ojcem i bratem. „Nie gadamy ze sobą”
NEWS

Wojciech Cugowski o relacjach z ojcem i bratem. „Nie gadamy ze sobą”

Chivas zablokował występ Otsochodzi na koncercie Okiego?
NEWS

Chivas zablokował występ Otsochodzi na koncercie Okiego?

Polecane

CGM
Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezion ...

Makabryczne odkrycie na pustyni Black Rock

2 godziny temu

CGM
Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje ...

W rozmowie ze Stanowskim, Cugowski zdradzi, ile miesięcznie zarabia z platform streamingowych

2 godziny temu

CGM
Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Mes odniósł się do tego, że kiedy odwiedzi Tedego, jego rywala nie było w domu.

11 godzin temu

CGM
Balu Brigada zaprasza do swojego „Portalu”

Balu Brigada zaprasza do swojego „Portalu”

Wyczekiwany debiut grupy już dostępny.

13 godzin temu

CGM
Poznaliśmy szczegóły pogrzebu Stanisława Soyki

Poznaliśmy szczegóły pogrzebu Stanisława Soyki

Bliscy proszą, by zamiast przynosić kwiaty, wesprzeć wskazaną przez nich instytucję.

15 godzin temu

CGM
Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a pote ...

"Masz 83 w nazwie i słuchasz Tedego, serio"?

18 godzin temu