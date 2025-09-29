Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Bad Bunny został oficjalnie ogłoszony głównym wykonawcą Halftime Show podczas Super Bowl 2026, które odbędzie się 8 lutego w San Francisco w Kalifornii.

Informacja została przekazana 29 września na profilach społecznościowych portorykańskiego rapera i wokalisty, gdzie zaprezentował się siedząc na poprzeczce bramki.

Historyczna scena

Tegoroczny Halftime Show należał do Kendricka Lamara, który przeszedł do historii jako pierwszy solowy raper w tej roli, a jego występ pobił rekordy oglądalności. W 2026 roku pałeczkę przejmuje Bad Bunny, co oznacza kolejny ważny krok w reprezentacji kulturowej i muzycznej.

Jay-Z, pełniący funkcję doradcy muzycznego NFL dzięki współpracy Roc Nation z ligą, tak skomentował wybór: „To, co Benito zrobił i nadal robi dla Portoryko, jest naprawdę inspirujące. To dla nas zaszczyt, że wystąpi na największej scenie świata.” Sam Bad Bunny podzielił się emocjonalnym oświadczeniem: „To, co czuję, wykracza poza mnie samego. To dla tych, którzy byli przede mną i przebiegli niezliczone jardy, żebym ja mógł wbiec i zdobyć przyłożenie… To dla mojego ludu, mojej kultury i naszej historii. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.”

Ostatnie sukcesy

Ogłoszenie występu pojawia się tuż po zakończeniu przez artystę jego historycznej rezydentury w Portoryko – ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, która trwała od 11 lipca do 20 września 2025 roku. Początkowo planowano zakończyć ją 14 września, jednak z powodu ogromnego zainteresowania dodano finałowy koncert.

Ostatni występ transmitowano globalnie na Amazon Music i Twitchu. Na scenie pojawili się gościnnie m.in. RaiNao, Dei V, Ñengo Flow, Arcángel, De La Ghetto, Jowell & Randy oraz Marc Anthony, który wraz z Bad Bunnym zaśpiewał wzruszającą wersję utworu „Preciosa”.

Kto jeszcze był brany pod uwagę?

W gronie potencjalnych kandydatów do poprowadzenia show wymieniano także Taylor Swift, która dzięki swojemu związkowi z gwiazdą Kansas City Chiefs, Travisem Kelce, ma otwarte drzwi do współpracy z NFL, a także Metallicę, która głośno mówiła o chęci występu w rodzinnym San Francisco.

Choć lista gości specjalnych pozostaje na razie tajemnicą, oczekiwania wobec występu Bad Bunny’ego są ogromne – zapowiada się wydarzenie, które zapisze się w historii popkultury.

Bad Bunny na Stadionie Narodowym

Bad Bunny wystąpi 14 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach trasy koncertowej „Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Daty i miejsca koncertów Bad Bunny – Europa 2026

22 maja 2026 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

26 maja 2026 – Lizbona, Estádio da Luz

30 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano

31 maja 2026 – Madryt, Riyadh Air Metropolitano

27 czerwca 2026 – Londyn, Tottenham Hotspur Stadium

1 lipca 2026 – Marsylia, Orange Vélodrome

4 lipca 2026 – Paryż, Paris La Défense Arena

10 lipca 2026 – Sztokholm, Strawberry Arena

14 lipca 2026 – Warszawa, PGE Narodowy

17 lipca 2026 – Mediolan, Ippodromo La Maura

22 lipca 2026 – Bruksela, King Baudouin Stadium