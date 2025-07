Wiemy, ilu widzów pojawiło się na tegorocznym Open’erze

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Open’er Festival 2025 przeszedł do historii. Jak co roku festiwal obfitował w koncerty artystów z niemal wszystkich półek muzycznych. Fani rocka i alternatywy mieli okazję zobaczyć m. in. świetne występy St.Vincent, Wolf Alice, Mother Mother, Molchat Doma i przeżyć wspólny mosh pit z Girl In Red. Rapową moc dowieźli niesamowita Doechii, bezkompromisowy JPEGMAFIA, słynny Schoolboy Q, BigXThaPlug czy Nemzzz.

Na festiwalu nie zabrakło też topowych nazwisk światowych songwriterów, poczynając od Conana Graya i Davida Kushnera, po Gigi Perez i Deana Lewisa. Rüfüs Du Sol i Justice zaserwowali mocne elektroniczne zamknięcie głównej sceny w środę i piątek. Z kolei na Alter Stage brylowali Maribou State, Caribou, A. G. Cook, czy Magdalena Bay, a Brutalismus 300 zamienił ją w czysty rave.

Dzięki koncertowi J Balvina widzowie zgromadzeni przed Tent Stage przeżyli wielką taneczną euforię.

Lepiej niż przed rokiem

Ilu widzów bawiło się w tym roku Gdyni? Tuż przed rozpoczęciem festiwalu szef Alter Artu Mikołaj Ziółkowski zdradził, że widzów będzie nieco więcej niż przed rokiem. Oficjalne dane to potwierdzają – w 2025 r. na Open’erze bawiło się 140 tys. ludzi. To o 10 tys. więcej uczestników niż przed rokiem.

Wiemy już, że Open’er powróci w przyszłym roku. Pozostaje czekać na ogłoszenie dat.