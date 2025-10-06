„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na Spotify

Nowy singiel Drake’a, „What Did I Miss?”, oficjalnie przekroczył 100 milionów odtworzeń na Spotify, co potwierdza rosnące zainteresowanie jego nadchodzącym albumem ICEMAN. Według Bars na Instagramie, utwór obecnie średnio notuje ponad 500 000 streamów dziennie, co pokazuje, że Drake nadal dominuje w świecie muzyki cyfrowej.

Nadchodzący sukces singla „Which One”

Inny utwór z albumu, „Which One”, z gościnnym udziałem Central Cee, jest bliski osiągnięcia tego samego progu streamów na Spotify. Jeśli mu się to uda, Drake będzie miał w swoim katalogu około 288 utworów przekraczających 100 milionów odtworzeń – wliczając kolaboracje, choć niektóre tracki, jak „SICKO MODE”, nie są przypisane wyłącznie jemu na Spotify.

Oczekiwanie na album ICEMAN

Fani niecierpliwie czekają na premierę pełnego albumu ICEMAN, który spodziewany jest przed końcem 2025 roku, choć dokładna data nie jest jeszcze znana.

Najnowsze single, takie jak „Dog House” (we współpracy z Yeat i Julia Wolf) oraz „SOMEBODY LOVES ME PT. 2” (z PARTYNEXTDOOR i Cash Cobain), jeszcze nie osiągnęły 100 milionów streamów, ale radzą sobie dobrze, co dodatkowo podgrzewa oczekiwania wobec albumu.

Wpływ Drake’a na branżę muzyczną

Pomimo skomplikowanych relacji z Recording Academy, Drake może pojawić się na tegorocznych Grammy, zwłaszcza dzięki współpracy przy albumach takich jak $ome $exy $ongs 4 U, które obejmują zgłoszenia od artystów takich jak PND.