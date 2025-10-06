Szukaj
CGM

„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na Spotify

Jak myślicie, ile numerów Drizzy’ego przekroczyło magiczny próg?

2025.10.06

opublikował:

„What Did I Miss?” Drake’a przekracza 100 milionów streamów na Spotify

Nowy singiel Drake’a, „What Did I Miss?”, oficjalnie przekroczył 100 milionów odtworzeń na Spotify, co potwierdza rosnące zainteresowanie jego nadchodzącym albumem ICEMAN. Według Bars na Instagramie, utwór obecnie średnio notuje ponad 500 000 streamów dziennie, co pokazuje, że Drake nadal dominuje w świecie muzyki cyfrowej.

Nadchodzący sukces singla „Which One”

Inny utwór z albumu, „Which One”, z gościnnym udziałem Central Cee, jest bliski osiągnięcia tego samego progu streamów na Spotify. Jeśli mu się to uda, Drake będzie miał w swoim katalogu około 288 utworów przekraczających 100 milionów odtworzeń – wliczając kolaboracje, choć niektóre tracki, jak „SICKO MODE”, nie są przypisane wyłącznie jemu na Spotify.

Oczekiwanie na album ICEMAN

Fani niecierpliwie czekają na premierę pełnego albumu ICEMAN, który spodziewany jest przed końcem 2025 roku, choć dokładna data nie jest jeszcze znana.

Najnowsze single, takie jak „Dog House” (we współpracy z Yeat i Julia Wolf) oraz „SOMEBODY LOVES ME PT. 2” (z PARTYNEXTDOOR i Cash Cobain), jeszcze nie osiągnęły 100 milionów streamów, ale radzą sobie dobrze, co dodatkowo podgrzewa oczekiwania wobec albumu.

Wpływ Drake’a na branżę muzyczną

Pomimo skomplikowanych relacji z Recording Academy, Drake może pojawić się na tegorocznych Grammy, zwłaszcza dzięki współpracy przy albumach takich jak $ome $exy $ongs 4 U, które obejmują zgłoszenia od artystów takich jak PND.

 

Tagi


Popularne newsy

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”
NEWS

Diox o Eripe: „W ch*j niewykorzystany potencjał”

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat
NEWS

Prawnik Buddy zabrał głos w sprawie jego zatrzymania w USA. Budda także skomentował doniesienia prasowe na ten temat

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie
NEWS

50 Cent trolluje Diddy’ego nawet po ogłoszeniu wyroku skazującego na więzienie

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa
NEWS

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Taylor Swift wyjaśnia tekst piosenki brany przez fanów za diss na Charli XCX
NEWS

Taylor Swift wyjaśnia tekst piosenki brany przez fanów za diss na Charli XCX

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje
NEWS

Taylor Swift wspomniała o 50 Cencie na swoim najnowszym albumie. Raper reaguje

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną
NEWS

Diddy skazany, ale to nie koniec jego problemów. Wpłynął nowy pozew o napaść seksualną

Polecane

CGM
Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pierwszym spotkaniu

Sharon Osbourne: Ozzy próbował dźgnąć Ronniego Jamesa Dio przy ich pie ...

Sharon ujawniła, że Ozzy podczas choroby oglądał wywiady Dio i czuł się winny

2 minuty temu

CGM
LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

LAPD potwierdza: d4vd nie jest podejrzanym w sprawie Celeste Rivas

Rivas miała skończyć 15 lat dzień przed odnalezieniem jej ciała

30 minut temu

CGM
Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Dame Dash oskarża Jaya-Z o egoistyczne zaniedbywanie swoich artystów

Konflikt pomiędzy Dame Dashem a Jayem-Z trwa od lat

52 minuty temu

CGM
Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia ...

„To jak kampania prezydencka”

60 minut temu

CGM
Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pokazie mody w Paryżu

Córka Jacka White publikuje TikToka z rodzicami po swoim pierwszym pok ...

Na koncie słynnego muzyka pojawiło się rodzinne video

12 godzin temu

CGM
Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występ ...

Puertorykański raper i globalna gwiazda kontratakuje

13 godzin temu