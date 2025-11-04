CGM

Wack 100 twierdzi, że kariera Drake'a zakończy się w przyszłym roku

Po porażce z UMG nadciągają kolejne problemy

2025.11.04

Wack 100 twierdzi, że kariera Drake’a zakończy się w przyszłym roku

Wack 100 po raz kolejny wzbudził kontrowersje, tym razem przewidując rychły koniec kariery Drake’a. Menedżer i komentator branży muzycznej uważa, że przeciwko raperowi z Toronto działa potężny spisek, a seria pozwów ma doprowadzić do jego upadku.

Wack 100: „Szykują mu koniec kariery”

Podczas ostatniego livestreamu Wack 100 omówił aktualne problemy prawne Drake’a, sugerując, że za wszystkim stoją wpływowe osoby z branży muzycznej.

„Chcę, żebyście naprawdę pomyśleli o tym, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Odkąd UMG wygrało sprawę i musieli to odpuścić, Drake jest pozywany za fałszywe promowanie Stake” – powiedział Wack.

Następnie dodał, że pozwy, które pojawiły się ostatnio, to element większego planu.

„Oni go ustawiają. Gwarantuję wam. Nie chcą go wsadzić do więzienia. Jeszcze nie. To przyjdzie później.”

Pozew za Stake i kontrowersje wokół Spotify

Drake zmaga się obecnie z pozwem zbiorowym, w którym oskarżono go – wraz ze streamerem Adinem Rossem – o promowanie nielegalnego hazardu poprzez współpracę z kasynem online Stake.

W pozwie stwierdzono, że raper i influencer mieli chwalić produkt „wysoce uzależniający”, który „zagraża dobrostanowi mieszkańców Missouri, a szczególnie młodzieży”.

Równocześnie Spotify zostało pozwane za „masowe fałszerstwa streamingowe”. W dokumentach sądowych zarzucono platformie, że „przymyka oko” na fałszywe odtworzenia, które miały przynosić korzyści m.in. Drake’owi. Choć raper nie został wymieniony jako bezpośredni pozwany, pozew sugeruje, że mógł korzystać finansowo z botów generujących streamy.

Po porażce z UMG nadciągają kolejne problemy

Te pozwy pojawiły się zaledwie kilka tygodni po tym, jak sąd oddalił pozew Drake’a przeciwko Universal Music Group w sprawie promocji diss tracku Kendricka Lamara „Not Like Us”.

Dla Wacka 100 to kolejny dowód, że sytuacja wokół Drake’a nie jest przypadkowa:

„Oni chcą zniszczyć jego reputację i powoli go wyeliminować z gry.”

Nadchodzący album „Iceman”

Mimo zamieszania prawnego Drake kontynuuje prace nad swoim nowym albumem „Iceman”. Choć nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery, wydał już kilka singli, a fani spodziewają się pełnego projektu do końca 2025 roku.

