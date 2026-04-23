W telefonie D4vd prokuratura znalazła zdjęcia z pornografią dziecięcą 

Podczas najnowszej rozprawy prokuratura ujawniła kolejne, poważne zarzuty wobec artysty, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg procesu.

Prokuratura: niepokojące materiały na telefonie

Według śledczych, na telefonie D4vd znaleziono „znaczną ilość” nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim. Na ten moment nie potwierdzono, czy mają one związek z ofiarą, Celeste Rivas.

Informacje te zostały ujawnione podczas posiedzenia sądu, które odbyło się dokładnie rok po dacie, w której – według prokuratury – doszło do zabójstwa.

Przebieg rozprawy i działania śledczych

Podczas rozprawy ujawniono również, że w śledztwie wykorzystano podsłuch. Prokuratura nie podała jednak szczegółów dotyczących jego zakresu. Dodatkowo wskazano, że w sprawie działały aż trzy ławy przysięgłych, co podkreśla jej złożoność.

Obrona artysty, kierowana przez Blair Berk, zarzuciła prokuraturze brak pełnego udostępnienia materiałów dowodowych. Z kolei przedstawicielka prokuratury, Beth Silverman, tłumaczyła opóźnienia proceduralne.

Zarzuty wobec D4vd – morderstwo i inne przestępstwa

D4vd został wcześniej oskarżony o zabójstwo Celeste Rivas, a także o przestępstwa seksualne wobec osoby poniżej 14. roku życia oraz znieważenie zwłok. Artysta nie przyznał się do winy.

Według prokuratury do zdarzenia miało dojść 23 kwietnia 2025 roku w domu muzyka w Hollywood Hills. Śledczy twierdzą, że ofiara została zamordowana ostrym narzędziem, a jej ciało zostało później poćwiartowane.

Co dalej ze sprawą?

Wstępne przesłuchanie zaplanowano na 1 maja. Prokuratura deklaruje gotowość do rozpoczęcia procesu w ciągu 60 dni.

Sprawa budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej i mediów, a jej rozwój może mieć poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i wizerunkowe dla artysty.