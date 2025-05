W pobliżu domu Taylor Swift znaleziono ludzkie szczątki

fot. mat. pras.

W środę rano w ekskluzywnej dzielnicy Watch Hill w Westerly (stan Rhode Island), zaledwie kilkaset metrów od nadmorskiej posiadłości Taylor Swift, odnaleziono ludzkie szczątki. Po zgłoszeniu podejrzanego znaleziska na plaży na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze potwierdzili, że znaleziono kość przypominającą ludzką nogę. Została ona zabezpieczona i przekazana do analizy w biurze stanowego koronera.

Seryjny morderca?

Choć policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich, mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie. Mieszkająca w okolicy Taylor Day przyznała w mediach, że „to coś bardzo nietypowego dla Westerly”, dodając, że „znalezienie nogi jest bardzo podejrzane”. Dodajmy, że to, co jest „bardzo nietypowe dla Westerly”, zdarzało się w ostatnim czasie w kilku innych północno-wschodnich stanach USA, co skłania niektórych do spekulacji o możliwym seryjnym mordercy.