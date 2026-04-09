Viralowy nauczyciel w „Must Be The Music”. Disco Adamus wywołuje zamieszanie w najnowszym odcinku muzycznego show

"Zrozumieliście coś?" – pyta Dawid Kwiatkowski

2026.04.09

Disco Adamus w „Must Be The Music” wzbudził ogromne emocje zarówno wśród jurorów, jak i widzów. 43-letni nauczyciel z Białegostoku, znany z viralowych hitów w mediach społecznościowych, po raz pierwszy zaprezentował się na dużej scenie telewizyjnej.

Kim jest Disco Adamus?

Adam „Disco Adamus” Mosiej to nauczyciel informatyki i programowania, który od ponad 20 lat pracuje w technikum. Po godzinach rozwija swoją pasję do muzyki, tworząc wiralowe utwory, które zdobywają popularność w internecie.

Jego największe hity, takie jak „Moje miasto to Białystok” oraz „Sigma Boy”, przyciągnęły tysiące fanów i zapewniły mu rozpoznawalność w sieci.

Występ w „Must Be The Music” – internet kontra scena

Podczas programu „Must Be The Music” Disco Adamus zaprezentował medley swoich autorskich utworów. Był to moment konfrontacji internetowej popularności z rzeczywistością sceniczną.

Czy energia, która działa w social mediach, sprawdzi się na żywo? To pytanie zadawali sobie zarówno widzowie, jak i jurorzy.

Po występie pojawiły się mieszane reakcje. – „Zrozumieliście coś?” – zapytał Dawid Kwiatkowski, odnosząc się do specyficznego stylu artysty. Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka podsumował występ z humorem, nazywając go „zjawiskiem paranormalnym”.

Od akordeonu do viralowych hitów

Muzyczna droga Disco Adamusa zaczęła się już w dzieciństwie. W wieku 8 lat rozpoczął naukę gry na akordeonie, a później przez 10 lat rozwijał się jako tancerz breakdance, tworząc własne choreografie.

Już wtedy było jasne, że ma talent sceniczny i charyzmę, która dziś przyciąga uwagę widzów.

Sukces w mediach społecznościowych

Disco Adamus doskonale odnajduje się w świecie internetu. Jego twórczość opiera się na:

  • pozytywnej energii,
  • humorze i dystansie,
  • bezpośrednim kontakcie z fanami.

To właśnie dzięki temu trafia do młodego pokolenia i buduje lojalną społeczność odbiorców.

Nauczyciel i artysta – dwa światy

Na co dzień prowadzi spokojne życie jako nauczyciel i ojciec. Po pracy zamienia się jednak w artystę, który tworzy i występuje dla tysięcy fanów.

Jak sam podkreśla:

„Moją misją jest niesienie dobrej energii.”

Czy Disco Adamus podbije telewizję?

Udział w „Must Be The Music” to dla niego ogromna szansa, ale też wyzwanie. To zderzenie świata internetu z tradycyjną sceną muzyczną.

Czy Disco Adamus udowodni, że jest kimś więcej niż tylko twórcą viralowych hitów? Jedno jest pewne – jego występ nie pozostawił nikogo obojętnym.

Popularne newsy

Apolonbia Krol Lyskacz
NEWS

Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi, że Quebo pisze mu freestyle i mówi, że raper „przyj*bał się o dziewczynę”

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wpadaj jak Ty taki szczery”

Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82
NEWS

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wymienię ksywy, bo to szmato OG raper Który jak tylko Cię zobaczy, to Ci wypie*doli w japę”

Kinny
NEWS

Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć”

White 2115
NEWS

White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

Shiloh 2026
NEWS

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zadebiutowała jako tancerka w teledysku K-popowej gwiazdy. Wybrano ją podczas castingu

Polecane

CGM
Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wym ...

"Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść"

7 godzin temu

CGM
Kinny

Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wy ...

Beef między Kinnym Zimmerem a Okim nabiera tempa

7 godzin temu

CGM
Paris Jackson IG 2025

Córka Michaela Jacksona oskarża jego spadkobierców: „Używacie fo ...

Paris miała do tej pory otrzymać 65 milionów dolarów

8 godzin temu

CGM
OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wp ...

Choć diss wyszedł to nie trafił na YouTube, tylko na "drugi" Instagram rapera

9 godzin temu

CGM
Kanye West

Były ochroniarz Kanye Westa domaga się niemal miliona dolarów odszkodo ...

Kolejne problemy prawne rapera

9 godzin temu

CGM
Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi ...

"Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?"

10 godzin temu