Viralowy nauczyciel w „Must Be The Music”. Disco Adamus wywołuje zamieszanie w najnowszym odcinku muzycznego show

Disco Adamus w „Must Be The Music” wzbudził ogromne emocje zarówno wśród jurorów, jak i widzów. 43-letni nauczyciel z Białegostoku, znany z viralowych hitów w mediach społecznościowych, po raz pierwszy zaprezentował się na dużej scenie telewizyjnej.

Kim jest Disco Adamus?

Adam „Disco Adamus” Mosiej to nauczyciel informatyki i programowania, który od ponad 20 lat pracuje w technikum. Po godzinach rozwija swoją pasję do muzyki, tworząc wiralowe utwory, które zdobywają popularność w internecie.

Jego największe hity, takie jak „Moje miasto to Białystok” oraz „Sigma Boy”, przyciągnęły tysiące fanów i zapewniły mu rozpoznawalność w sieci.

Występ w „Must Be The Music” – internet kontra scena

Podczas programu „Must Be The Music” Disco Adamus zaprezentował medley swoich autorskich utworów. Był to moment konfrontacji internetowej popularności z rzeczywistością sceniczną.

Czy energia, która działa w social mediach, sprawdzi się na żywo? To pytanie zadawali sobie zarówno widzowie, jak i jurorzy.

Po występie pojawiły się mieszane reakcje. – „Zrozumieliście coś?” – zapytał Dawid Kwiatkowski, odnosząc się do specyficznego stylu artysty. Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka podsumował występ z humorem, nazywając go „zjawiskiem paranormalnym”.

Od akordeonu do viralowych hitów

Muzyczna droga Disco Adamusa zaczęła się już w dzieciństwie. W wieku 8 lat rozpoczął naukę gry na akordeonie, a później przez 10 lat rozwijał się jako tancerz breakdance, tworząc własne choreografie.

Już wtedy było jasne, że ma talent sceniczny i charyzmę, która dziś przyciąga uwagę widzów.

Sukces w mediach społecznościowych

Disco Adamus doskonale odnajduje się w świecie internetu. Jego twórczość opiera się na:

pozytywnej energii,

humorze i dystansie,

bezpośrednim kontakcie z fanami.

To właśnie dzięki temu trafia do młodego pokolenia i buduje lojalną społeczność odbiorców.

Nauczyciel i artysta – dwa światy

Na co dzień prowadzi spokojne życie jako nauczyciel i ojciec. Po pracy zamienia się jednak w artystę, który tworzy i występuje dla tysięcy fanów.

Jak sam podkreśla:



„Moją misją jest niesienie dobrej energii.”

Czy Disco Adamus podbije telewizję?

Udział w „Must Be The Music” to dla niego ogromna szansa, ale też wyzwanie. To zderzenie świata internetu z tradycyjną sceną muzyczną.

Czy Disco Adamus udowodni, że jest kimś więcej niż tylko twórcą viralowych hitów? Jedno jest pewne – jego występ nie pozostawił nikogo obojętnym.