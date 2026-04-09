Viralowy nauczyciel w „Must Be The Music”. Disco Adamus wywołuje zamieszanie w najnowszym odcinku muzycznego show

Disco Adamus w „Must Be The Music” wzbudził ogromne emocje zarówno wśród jurorów, jak i widzów. 43-letni nauczyciel z Białegostoku, znany z viralowych hitów w mediach społecznościowych, po raz pierwszy zaprezentował się na dużej scenie telewizyjnej.
Kim jest Disco Adamus?
Adam „Disco Adamus” Mosiej to nauczyciel informatyki i programowania, który od ponad 20 lat pracuje w technikum. Po godzinach rozwija swoją pasję do muzyki, tworząc wiralowe utwory, które zdobywają popularność w internecie.
Jego największe hity, takie jak „Moje miasto to Białystok” oraz „Sigma Boy”, przyciągnęły tysiące fanów i zapewniły mu rozpoznawalność w sieci.
Występ w „Must Be The Music” – internet kontra scena
Podczas programu „Must Be The Music” Disco Adamus zaprezentował medley swoich autorskich utworów. Był to moment konfrontacji internetowej popularności z rzeczywistością sceniczną.
Czy energia, która działa w social mediach, sprawdzi się na żywo? To pytanie zadawali sobie zarówno widzowie, jak i jurorzy.
Po występie pojawiły się mieszane reakcje. – „Zrozumieliście coś?” – zapytał Dawid Kwiatkowski, odnosząc się do specyficznego stylu artysty. Z kolei Sebastian Karpiel-Bułecka podsumował występ z humorem, nazywając go „zjawiskiem paranormalnym”.
Od akordeonu do viralowych hitów
Muzyczna droga Disco Adamusa zaczęła się już w dzieciństwie. W wieku 8 lat rozpoczął naukę gry na akordeonie, a później przez 10 lat rozwijał się jako tancerz breakdance, tworząc własne choreografie.
Już wtedy było jasne, że ma talent sceniczny i charyzmę, która dziś przyciąga uwagę widzów.
Sukces w mediach społecznościowych
Disco Adamus doskonale odnajduje się w świecie internetu. Jego twórczość opiera się na:
- pozytywnej energii,
- humorze i dystansie,
- bezpośrednim kontakcie z fanami.
To właśnie dzięki temu trafia do młodego pokolenia i buduje lojalną społeczność odbiorców.
Nauczyciel i artysta – dwa światy
Na co dzień prowadzi spokojne życie jako nauczyciel i ojciec. Po pracy zamienia się jednak w artystę, który tworzy i występuje dla tysięcy fanów.
Jak sam podkreśla:
„Moją misją jest niesienie dobrej energii.”
Czy Disco Adamus podbije telewizję?
Udział w „Must Be The Music” to dla niego ogromna szansa, ale też wyzwanie. To zderzenie świata internetu z tradycyjną sceną muzyczną.
Czy Disco Adamus udowodni, że jest kimś więcej niż tylko twórcą viralowych hitów? Jedno jest pewne – jego występ nie pozostawił nikogo obojętnym.