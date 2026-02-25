CGM

U2 wypuscili krótkometrażowy dokument inspirowany „Yours Eternally” w czwartą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

U2 połączyli siły z Edem Sheeranem i ukraińskim muzykiem Tarasem Topolią

2026.02.25

opublikował:

U2 wypuscili krótkometrażowy dokument inspirowany „Yours Eternally” w czwartą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

foto: Anton Corbijn

Zespół U2 połączył siły z Edem Sheeranem i ukraińskim muzykiem Tarasem Topolią, tworząc utwór „Yours Eternally” na EP-kę „Days of Ash”. Towarzyszy mu krótkometrażowy dokument w reżyserii Ilji Michajlusa, który ukazuje codzienność żołnierzy walczących na froncie w obwodzie charkowskim podczas pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Film trwa 4,5 minuty i powstał w grudniu 2025 roku, w pobliżu 40-tysięcznego 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartija”.

Krótkometrażowy dokument „Yours Eternally”

Film dokumentalny przedstawia niezwykłą codzienność Aliny i jej towarzyszy broni. Reżyser Ilja Michajlus podkreśla:

„Od czterech lat Ukraina stawia opór rosyjskiej inwazji na pełną skalę, a żołnierze Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartija” należą do setek tysięcy Ukraińców broniących swojej ojczyzny. W tym krótkim filmie staramy się pokazać bijące ludzkie serca tych niezwykłych mężczyzn i kobiet, walkę i poświęcenia, jakie ponoszą każdego dnia w imię wolności.”

Producentem dokumentu jest Piotr Wierziłow, a wśród współautorów zdjęć znaleźli się m.in. Jarosław Korotkow, Pavlo Itkin i Kyryło Postnikow. Specjalne podziękowania zespół skierował do Fundacji Art Action, Johna Caldwella i Nadii Tolokonnikowej.

„Days of Ash” – EP-ka w cieniu wojny

EP-ka „Days of Ash” zawiera pięć utworów:

  • „American Obituary” – oparta na tragicznej historii Renée Nicole Macklin Good, postrzelonej podczas pokojowego protestu w Minneapolis.

  • „The Tears Of Things” – inspirowana refleksjami Richarda Rohra o życiu w czasach przemocy.

  • „Song Of The Future” – poświęcona 16-letniej Sarinie Esmailzadeh, kurdyjsko-irańskiej uczennicy, która zginęła w wyniku brutalnych represji w Iranie.

  • „One Life At A Time” – dedykowana Awdahowi Hathaleenowi, pokojowemu nauczycielowi z Palestyny, zabitemu na Zachodnim Brzegu.

  • „Yours Eternally” – wspólny utwór U2, Eda Sheerana i Tarasa Topolii.

EP-ka zawiera także interpretację wiersza „Wildpeace” Jehudy Amichaja, recytowaną przez Adeolę z grupy Les Amazones d’Afrique.

Członkowie U2 podkreślają, że EP-ka jest odpowiedzią na bieżące wydarzenia i ma być wyrazem buntu, przerażenia oraz nadziei. Bono mówi:

„Po tych utworach przyjdą radosne piosenki, bo choć widzimy codziennie znormalizowane okropieństwa, musimy się im przeciwstawić i mieć nadzieję.”

Inspiracja „Yours Eternally”

Utwór powstał w oparciu o doświadczenia Tarasa Topolii, który w 2022 roku został żołnierzem. Bono i The Edge spotkali się z nim w Kijowie po zaproszeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby wystąpić na stacji metra w obliczu wojny. Taras Topolia stał się inspiracją do stworzenia „Yours Eternally” – muzycznego listu od żołnierza, odzwierciedlającego odwagę i niezłomność Ukrainy.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela
NEWS

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”
NEWS

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”
NEWS

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe
NEWS

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Polecane

CGM
Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, któr ...

"Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle"

8 godzin temu

CGM
Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Miuosh nie rezygnuje całkowicie z tworzenia muzyki

8 godzin temu

CGM
Yungblud chce nagrać piosenkę do filmu o Bondzie z Oasis. Liam Gallagher odpowiada

Yungblud chce nagrać piosenkę do filmu o Bondzie z Oasis. Liam Gallagh ...

Yungblud i jego entuzjazm wobec tematu Bonda

8 godzin temu

CGM
Mike Patton potwierdza koniec Faith No More? „Nie uważam tego za smutne?”

Mike Patton potwierdza koniec Faith No More? „Nie uważam tego za ...

"Myślę, że wszyscy to odczuliśmy, choć nie było to wypowiedziane na głos”

8 godzin temu

CGM
Maja Sablewska uderza w Katarzynę Kanclerz: kulisy blamażu Mandaryny w Sopocie

Maja Sablewska uderza w Katarzynę Kanclerz: kulisy blamażu Mandaryny w ...

Była szefowa Universalu chciała zaszkodzić Michałowi Wiśniewskiemu?

8 godzin temu

CGM
Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Go ...

To jedyna okazja, by zobaczyć artystę w stolicy w tym roku

8 godzin temu