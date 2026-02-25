U2 wypuscili krótkometrażowy dokument inspirowany „Yours Eternally” w czwartą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie

Zespół U2 połączył siły z Edem Sheeranem i ukraińskim muzykiem Tarasem Topolią, tworząc utwór „Yours Eternally” na EP-kę „Days of Ash”. Towarzyszy mu krótkometrażowy dokument w reżyserii Ilji Michajlusa, który ukazuje codzienność żołnierzy walczących na froncie w obwodzie charkowskim podczas pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Film trwa 4,5 minuty i powstał w grudniu 2025 roku, w pobliżu 40-tysięcznego 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartija”.

Krótkometrażowy dokument „Yours Eternally”

Film dokumentalny przedstawia niezwykłą codzienność Aliny i jej towarzyszy broni. Reżyser Ilja Michajlus podkreśla:

„Od czterech lat Ukraina stawia opór rosyjskiej inwazji na pełną skalę, a żołnierze Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartija” należą do setek tysięcy Ukraińców broniących swojej ojczyzny. W tym krótkim filmie staramy się pokazać bijące ludzkie serca tych niezwykłych mężczyzn i kobiet, walkę i poświęcenia, jakie ponoszą każdego dnia w imię wolności.”

Producentem dokumentu jest Piotr Wierziłow, a wśród współautorów zdjęć znaleźli się m.in. Jarosław Korotkow, Pavlo Itkin i Kyryło Postnikow. Specjalne podziękowania zespół skierował do Fundacji Art Action, Johna Caldwella i Nadii Tolokonnikowej.

„Days of Ash” – EP-ka w cieniu wojny

EP-ka „Days of Ash” zawiera pięć utworów:

„American Obituary” – oparta na tragicznej historii Renée Nicole Macklin Good, postrzelonej podczas pokojowego protestu w Minneapolis.

„The Tears Of Things” – inspirowana refleksjami Richarda Rohra o życiu w czasach przemocy.

„Song Of The Future” – poświęcona 16-letniej Sarinie Esmailzadeh, kurdyjsko-irańskiej uczennicy, która zginęła w wyniku brutalnych represji w Iranie.

„One Life At A Time” – dedykowana Awdahowi Hathaleenowi, pokojowemu nauczycielowi z Palestyny, zabitemu na Zachodnim Brzegu.

„Yours Eternally” – wspólny utwór U2, Eda Sheerana i Tarasa Topolii.

EP-ka zawiera także interpretację wiersza „Wildpeace” Jehudy Amichaja, recytowaną przez Adeolę z grupy Les Amazones d’Afrique.

Członkowie U2 podkreślają, że EP-ka jest odpowiedzią na bieżące wydarzenia i ma być wyrazem buntu, przerażenia oraz nadziei. Bono mówi:

„Po tych utworach przyjdą radosne piosenki, bo choć widzimy codziennie znormalizowane okropieństwa, musimy się im przeciwstawić i mieć nadzieję.”

Inspiracja „Yours Eternally”

Utwór powstał w oparciu o doświadczenia Tarasa Topolii, który w 2022 roku został żołnierzem. Bono i The Edge spotkali się z nim w Kijowie po zaproszeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby wystąpić na stacji metra w obliczu wojny. Taras Topolia stał się inspiracją do stworzenia „Yours Eternally” – muzycznego listu od żołnierza, odzwierciedlającego odwagę i niezłomność Ukrainy.