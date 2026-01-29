Tribbs opuszcza Polskę i przeprowadza się do Londynu. „To miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat”

fot. mat. pras.

Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, zdecydował się na przeprowadzkę z Polski do Londynu, kontynuując swoją karierę muzyczną na międzynarodowym poziomie. Producent, DJ i songwriter od lat pracuje przy największych projektach popowych w Polsce i Europie, a teraz otwiera drzwi do kolejnych możliwości zawodowych za granicą.

„Londyn to miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat. Nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem” – przyznał Tribbs.

Kariera Tribbsa w Polsce i Europie

Tribbs urodził się 25 stycznia 1996 roku na warszawskim Ursynowie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od elektroniki i produkcji muzycznej, zdobywając doświadczenie jako twórca aranżacji i producent. Tribbs koncentruje się przede wszystkim na warstwie producenckiej i DJ-skiej, współpracując z zaproszonymi artystami przy wykonaniu wokalnym.

Eurowizja – trampolina do międzynarodowej kariery

Od lat jednym z kluczowych obszarów działalności Tribbsa jest Eurowizja. Producent współtworzył m.in.:

„Friend of the Friend” – Lake Malawi (Czechy, 2019)

„Universo” – Blas Cantó (Hiszpania, 2020)

„Amen” – Austria, 2021

„River” – Krystian Ochman (2022)

„Solo” – Blanka (2023)

„Watergun” – Remo Forrer (Szwajcaria, 2023)

Dzięki tym projektom jego nazwisko coraz częściej pojawia się w międzynarodowym środowisku songwriterów.

Londyn zamiast Warszawy – nowe możliwości

Pod koniec stycznia Tribbs ogłosił, że przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Podkreśla jednak, że Polska pozostaje jego fundamentem:

„Wielka Brytania daje mi nowe możliwości, ale Polska zostaje ze mną na 100 proc. Będę wracał tu regularnie na koncerty i projekty.”

Artysta chce sprawdzić, dokąd zaprowadzi go globalna scena muzyczna, korzystając z doświadczeń zdobytych w Polsce i współpracy z gwiazdami takimi jak Sam Feldt, Danzel czy Alan Walker.