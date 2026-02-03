CGM

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Fani zauważyli, że liczby w tekście idealnie pokrywają się z tym, co Kylie ujawniła po operacji

2026.02.03

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Choć Travis Scott i Kylie Jenner zakończyli swój związek w 2022 roku, Kylie wciąż pojawia się w jego muzyce. Najnowszy przykład pochodzi z utworu „Rosary” Don Tolivera, w którym Travis rzucił linijką odnoszącą się do rozmiaru piersi byłej partnerki.

Fani od razu zauważyli, że liczby w tekście idealnie pokrywają się z tym, co Kylie ujawniła po operacji powiększenia biustu.

Dokładne liczby w tekście Travisa

W nowym utworze Travis rapuje:

„She look at me like Scotty, man, that S on my chest / Forty-four five C, the way they sit, I need to test”

Podane w tekście wymiary – 445 cc – odpowiadają dokładnie temu, co Kylie wcześniej ujawniła w mediach społecznościowych.

Kiedy fanka poprosiła mamę dwójki dzieci o sekret jej „idealnych”, naturalnie wyglądających piersi w rozmiarze DD, Kylie odpowiedziała:

„445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!!”

Nie zabrakło też podziękowań dla chirurga: Garth Fisher został wymieniony przez Kylie jako osoba odpowiedzialna za jej biust.

Co dalej z Kylie i Travisem?

Od czasu rozstania Kylie Jenner związała się poważnie z Timothée Chalametem, podczas gdy Travis Scott według medialnych doniesień spotyka się ostatnio z Tyla.

Nie wiadomo, jak Kylie zareagowała na nową linijkę Travisa, choć temat z pewnością wywołał zainteresowanie fanów. Równie ciekawa może być reakcja jego obecnej partnerki, biorąc pod uwagę, że Travis wciąż odwołuje się w muzyce do byłej partnerki.

Fani komentują nowy tekst

Internet natychmiast zareagował na linijkę Travisa, wskazując na jej dosłowność i odwagę rapera w poruszaniu osobistych tematów. Część fanów uznała, że to żartobliwe nawiązanie i element typowego stylu Travisa, inni zastanawiają się nad tym, jak Kylie odbiera takie odniesienia.

Travis Scott i Kylie Jenner – historia związku

Przypomnijmy, że Travis Scott i Kylie Jenner byli razem od 2017 roku. Mają dwójkę dzieci i mimo rozstania nadal pozostają w centrum medialnego zainteresowania. Ich związek i wzajemne odniesienia w muzyce są od lat tematem intensywnej dyskusji w mediach i wśród fanów.

