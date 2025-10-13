Travis Scott i Drake blisko rekordu Travisa i Kendricka Lamara

Foto: @cgm.pl / @piotr_tarasewicz

Travis Scott i Drake zyskali ogromne wyróżnienie w świecie hip-hopu – ich hit „SICKO MODE” dołączył do największych rapowych utworów pod względem certyfikacji RIAA, obok takich hitów jak Kendrick Lamar i Travis Scott „goosebumps” czy Drake „God’s Plan”.

„SICKO MODE” – 16-krotnie platynowy hit

Singiel z albumu ASTROWORLD z 2018 roku, we współpracy z Drake’iem, został właśnie certyfikowany 16-krotnie platynowy przez RIAA, co oznacza sprzedaż ponad 16 milionów jednostek. Tym samym „SICKO MODE” zrównał się z „God’s Plan” Drake’a pod względem sprzedaży i znajduje się tuż za najwyżej certyfikowanym utworem rapowym wszech czasów – „goosebumps” Travisa Scotta i Kendricka Lamara z 2016 roku.

Travis Scott w centrum hip-hopowej rywalizacji

Pomimo trwających napięć między Kendrickiem Lamarem a Drake’iem, Travis Scott udowadnia, że potrafi odnosić sukcesy ze współpracą z obiema stronami konfliktu. Jego relacje z Drake’iem pozostają silne, a artysta konsekwentnie unika eskalowania jakichkolwiek sporów online.

Komercyjne sukcesy i globalne koncerty

Ostatnie sukcesy RIAA idą w parze z imponującymi występami na scenie. Travis Scott niedawno wystąpił w Johannesburgu w RPA przed ponad 70 000 fanów, pokazując skalę swojego wpływu na światową scenę hip-hopową. Jego album UTOPIA oraz współpraca z innymi artystami tylko umacniają jego pozycję w branży muzycznej.