Tomasz Kot zdradził, których raperów słuchał. Pan Kleks był między innymi fanem grupy Rów Babicze

fot. mat. pras.

Tomasz Kot, gwiazda takich filmów jak Zimna wojna czy Bogowie, zdradził swoje muzyczne upodobania. W rozmowie z mediami przyznał, że w przeszłości słuchał polskiego rapu, w tym takich artystów jak Słoń i Rów Babicze. Jak sam podkreślił, ten etap bardzo mu „podeszedł”, choć dziś jego gust muzyczny nieco się zmienił.

Tomasz Kot o słuchaniu rapu: „Bardzo mi to podeszło”

Aktor nie ukrywa, że był okres, w którym chętnie sięgał po cięższe i bardziej agresywne brzmienia.

– Był Słoń, Rów Babicze. Bardzo mi to podeszło, ale teraz przeskoczyłem na inne gatunki muzyczne – powiedział Tomasz Kot w rozmowie z Telemagazynem.

Choć dziś aktor sięga po spokojniejsze dźwięki, jego szczerość zyskała sympatię fanów. Wiele osób doceniło, że nie wstydzi się mówić o słuchaniu rapu i że potrafi otwarcie przyznać się do fascynacji polską sceną hip-hopową.