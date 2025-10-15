Szukaj
Tomasz Kot zdradził, których raperów słuchał. Pan Kleks był między innymi fanem grupy Rów Babicze

„Bardzo mi to podeszło”

2025.10.15

opublikował:

fot. mat. pras.

Tomasz Kot, gwiazda takich filmów jak Zimna wojna czy Bogowie, zdradził swoje muzyczne upodobania. W rozmowie z mediami przyznał, że w przeszłości słuchał polskiego rapu, w tym takich artystów jak Słoń i Rów Babicze. Jak sam podkreślił, ten etap bardzo mu „podeszedł”, choć dziś jego gust muzyczny nieco się zmienił.

Tomasz Kot o słuchaniu rapu: „Bardzo mi to podeszło”

Aktor nie ukrywa, że był okres, w którym chętnie sięgał po cięższe i bardziej agresywne brzmienia.

– Był Słoń, Rów Babicze. Bardzo mi to podeszło, ale teraz przeskoczyłem na inne gatunki muzyczne – powiedział Tomasz Kot w rozmowie z Telemagazynem.

Choć dziś aktor sięga po spokojniejsze dźwięki, jego szczerość zyskała sympatię fanów. Wiele osób doceniło, że nie wstydzi się mówić o słuchaniu rapu i że potrafi otwarcie przyznać się do fascynacji polską sceną hip-hopową.

