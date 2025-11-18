Tom Odell spełnił marzenia polskiej publiki. Wystąpiły z nim dwie wielkie gwiazdy rodzimej sceny

CGM

Wyjątkowy koncert w Tauron Arenie

2025.11.18

fot. mat. pras.

17 listopada 2025 r. w Tauron Arenie Kraków odbył się solowy koncert Toma Odella. Podczas występu, który trwał niemal dwie godziny, wokalista zaprezentował zarówno swoje melancholijne kompozycje, jak i utwory w rockandrollowej stylistyce.

Specjalni goście na scenie – Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow

Największą niespodzianką wieczoru był gościnny występ Dawida Podsiadło i Darii Zawiałow, którzy dołączyli do Toma Odella przy wykonaniu utworu „Black Friday”. Publiczność zareagowała na to euforycznie, a wspólne wykonanie stało się jednym z najważniejszych momentów koncertu.

Skąd pomysł na wspólny występ?

Pomysł pojawił się już wcześniej, podczas podcastu Studio 96.0 prowadzonego przez Mateusza Opyrchała z RMF FM. Tam Tom Odell zobaczył nagranie z koncertu w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow wykonali jego utwór „Black Friday”. Brytyjski muzyk był pod ogromnym wrażeniem interpretacji Polaków i od razu zasugerował możliwość wspólnego występu w Krakowie.

  • „Może, jeśli słuchają nas teraz ich fani, to mogliby zapytać ich, czy któreś z nich nie chciałoby dołączyć do mnie na scenie na moim koncercie w Krakowie, w listopadzie? A może oboje?” – proponował wtedy Odell.

Przerwa w karierze Darii Zawiałow nie przeszkodziła w występie

Choć Daria Zawiałow zapowiedziała przerwę w karierze pod koniec sierpnia 2025 r., postanowiła zrobić wyjątek dla Toma Odella. Po koncercie napisała w mediach społecznościowych:

  • „Mówiłam im, że mam przerwę, ale w TAKICH sytuacjach się nie odmawia!”

Fenomenalne przyjęcie przez fanów

Wspólne wykonanie „Black Friday” przez trójkę artystów wzbudziło ogromną euforię wśród publiczności. Pozostała część koncertu wypełniona była zarówno melancholijnymi utworami Odella, jak i bardziej energetycznymi, rockowymi kompozycjami, co sprawiło, że wieczór w Tauron Arenie stał się niezapomnianym przeżyciem dla tysięcy polskich fanów.

