Tom Odell o trasie z Billie Eilish: „Dała mi nową perspektywę na sławę i psy”

fot. mat. pras.

Wspólna trasa koncertowa z Billie Eilish

Tom Odell, 34-letni brytyjski wokalista, w tym roku dołączył do Billie Eilish jako support na jej trasie Hit Me Hard and Soft. Był to pierwszy raz od 2012 roku, gdy artysta wystąpił w roli supportu, po dekadzie spędzonej jako główny headliner.

Za kulisami oboje znaleźli czas na spokojne rozmowy, a także wspólne spotkania z psami. Tom wspomina:

– Czasami ekipa Billie przyprowadzała do nas psy ze schroniska. Billie i ja siedzieliśmy wśród ośmiu szczeniaków, rozmawialiśmy, a one skakały po nas. To było naprawdę urocze. Ona jest cudowną osobą, a ta trasa była dla mnie ogromną radością.

Mniej presji, więcej radości

Odell przyznał, że rola supportu była dla niego odświeżającym doświadczeniem.

– To miłe, kiedy nie musisz dźwigać całego ciężaru wieczoru. Jest coś nienaturalnego w widoku swojego nazwiska w gigantycznych literach nad wejściem do hali. Dzięki trasie z Billie mogłem odetchnąć i skupić się na muzyce.

Stosunek do sławy i życie w spokoju

Choć jego utwory mają już ponad 14 miliardów streamów, Tom Odell nigdy nie dążył do celebryckiego stylu życia.

– Obawiam się tego. Gdybym był jeszcze bardziej rozpoznawalny, chyba bym zwariował. W pierwszych latach kariery chciałem, żeby impreza trwała jak najdłużej. Teraz wybieram medytację i spokój. Jestem jak mnich – wyznał artysta.

Nowy album „A Wonderful Life”

Tom Odell zapowiedział premierę swojego najnowszego albumu „A Wonderful Life”, który ma być nowym rozdziałem w jego karierze. Artysta zdradził, że pisał teksty w trakcie podróży i lotów samolotem.