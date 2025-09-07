Szukaj
CGM

Tom Odell o trasie z Billie Eilish: „Dała mi nową perspektywę na sławę i psy”

"Czasami ekipa Billie przyprowadzała do nas psy ze schroniska"

2025.09.07

opublikował:

Tom Odell o trasie z Billie Eilish: „Dała mi nową perspektywę na sławę i psy”

fot. mat. pras.

Wspólna trasa koncertowa z Billie Eilish

Tom Odell, 34-letni brytyjski wokalista, w tym roku dołączył do Billie Eilish jako support na jej trasie Hit Me Hard and Soft. Był to pierwszy raz od 2012 roku, gdy artysta wystąpił w roli supportu, po dekadzie spędzonej jako główny headliner.

Za kulisami oboje znaleźli czas na spokojne rozmowy, a także wspólne spotkania z psami. Tom wspomina:

– Czasami ekipa Billie przyprowadzała do nas psy ze schroniska. Billie i ja siedzieliśmy wśród ośmiu szczeniaków, rozmawialiśmy, a one skakały po nas. To było naprawdę urocze. Ona jest cudowną osobą, a ta trasa była dla mnie ogromną radością.

Mniej presji, więcej radości

Odell przyznał, że rola supportu była dla niego odświeżającym doświadczeniem.

– To miłe, kiedy nie musisz dźwigać całego ciężaru wieczoru. Jest coś nienaturalnego w widoku swojego nazwiska w gigantycznych literach nad wejściem do hali. Dzięki trasie z Billie mogłem odetchnąć i skupić się na muzyce.

Stosunek do sławy i życie w spokoju

Choć jego utwory mają już ponad 14 miliardów streamów, Tom Odell nigdy nie dążył do celebryckiego stylu życia.

Obawiam się tego. Gdybym był jeszcze bardziej rozpoznawalny, chyba bym zwariował. W pierwszych latach kariery chciałem, żeby impreza trwała jak najdłużej. Teraz wybieram medytację i spokój. Jestem jak mnich – wyznał artysta.

Nowy album „A Wonderful Life”

Tom Odell zapowiedział premierę swojego najnowszego albumu „A Wonderful Life”, który ma być nowym rozdziałem w jego karierze. Artysta zdradził, że pisał teksty w trakcie podróży i lotów samolotem.

Płyta jest nieoszlifowana, bardzo na żywo. Lubię, kiedy muzyka odkrywa coś osobistego. Chcę, aby moja twórczość była zaproszeniem do odczuwania – smutku, radości, lęku i bólu.

 

Popularne newsy

Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa rosyjskiego festiwalowicza
NEWS

Zabójstwo podczas Burning Mana. Nowe szczegóły dotyczące morderstwa rosyjskiego festiwalowicza

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem
NEWS

Eldo komentuje odbiór singla Pezeta i Ajrona z jego udziałem

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up
NEWS

Abradab szykuje koncert w hołdzie Joce. Poznaliśmy line-up

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”
NEWS

Doda ujawnia kulisy Sopotu 2005: „Mandaryna została skrzywdzona, a głosy kupowano za dziesiątki tysięcy złotych”

Malik Montana odpala kolejne bomby – raper łączy siły z graczem z europejskiej czołówki i popularnym raperem z USA
NEWS

Malik Montana odpala kolejne bomby – raper łączy siły z graczem z europejskiej czołówki i popularnym raperem z USA

Quebonafide wróci na PGE Narodowy?
NEWS

Quebonafide wróci na PGE Narodowy?

Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper domaga się uniewinnienia lub nowego procesu
NEWS

Diddy uważa, że prokuratura używa złej definicji prostytucji. Raper domaga się uniewinnienia lub nowego procesu

Polecane

CGM
Young Thug przeprasza GloRillę za obraźliwe słowa. Nazwał ją brzydką i drwił z jej wyglądu

Young Thug przeprasza GloRillę za obraźliwe słowa. Nazwał ją brzydką i ...

Przeprosiny po wycieku rozmowy z więzienia

4 godziny temu

CGM
Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Niezwykła historia „najważniejszego basu w historii”

4 godziny temu

CGM
Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utw ...

Fred Durst przerywa występ

4 godziny temu

CGM
Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znac ...

Członkowie The Police wnieśli pozew domagając się „znaczących odszkodowań” za utracone tantiemy

4 godziny temu

CGM
Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroc ...

Tragiczny wypadek w Atlancie

5 godzin temu

CGM
Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu

Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę r ...

Król disco polo zaskoczył szczerym wyznaniem

5 godzin temu