Together For Palestine w Wembley – koncert Briana Eno z transmisją online i gwiazdorską obsadą

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już w środę, 17 września 2025 roku, na stadionie Wembley odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Together For Palestine, największy koncert charytatywny w Wielkiej Brytanii na rzecz Palestyny. Organizatorem jest Brian Eno, a całe show będzie można oglądać na żywo na YouTube od godziny 19:00.

Gwiazdy na scenie i mocne przesłanie

Na Wembley wystąpią dziesiątki artystów, muzyków, aktorów i aktywistów. Wśród ogłoszonych nazwisk znaleźli się m.in.: Paul Weller, Florence Pugh, Eric Cantona, Damon Albarn, Bastille, James Blake, Rina Sawayama, Riz Ahmed, Paloma Faith, Jamie xx, King Krule, Sampha, Celeste, PinkPantheress, Greentea Peng, Hot Chip, Portishead, a także aktorzy i osobowości publiczne jak Benedict Cumberbatch, Jameela Jamil, Ramy Youssef, Louis Theroux, Amelia Dimoldenberg oraz Holocaust survivor Stephen Kapos.

Koncert poprowadzi Guz Khan, który w swoim oświadczeniu podkreślił:

„Kiedy widzisz dzieci w Gazie, które zamiast książek dostają bomby, zdajesz sobie sprawę, że to nie może być normalizowane. Milczenie nie jest opcją. Together For Palestine to solidarność, miłość i przypomnienie, że stajemy po stronie człowieczeństwa”.

Z kolei Neneh Cherry dodała:

„Jako artystka i matka czuję się bezsilna, zła, zawstydzona. To nie jest katastrofa naturalna – to ludzka tragedia. Together For Palestine to zamiana muzyki w solidarność – nasz sposób na powiedzenie, że współczucie ma znaczenie, a każde dziecko zasługuje na życie w pokoju”.

Palestyńska DJ-ka Sama’ Abdulhadi, która zagra specjalny set z Jamie xx, podkreśliła:

„Każdy ma swoją dźwignię. Moją jest scena. Wykorzystam ją na Wembley, aby wzmacniać palestyńskie głosy i tworzyć przestrzeń do żałoby, jedności i nadziei. Dla wolnej Palestyny”.

Dochód dla organizacji palestyńskich

Środki zebrane podczas koncertu zostaną przekazane organizacjom prowadzonym przez Palestyńczyków, takim jak Taawon, Palestine Children’s Relief Fund oraz Palestine Medical Relief Service.

Jak oglądać Together For Palestine?

Choć bilety na Wembley są już wyprzedane, koncert będzie można zobaczyć na żywo w YouTube – transmisja startuje w środę, 17 września o godz. 19:00. Dostępne jest także oficjalne merchandise w sklepie online Together For Palestine.