TikTok podsumowuje hity lata 2025. Kto był najlepszy w Polsce, a kto na świecie

„Hold My Hand” – absolutny numer 1

Utwór „Hold My Hand” Jess Glynne to oficjalnie piosenka numer jeden globalnego zestawienia TikTok Song of Summer 2025. Ten taneczny przebój z 2015 roku, znany również ze słynnej reklamy „Jet2holidays”, stał się tłem dla milionów zabawnych filmów – od wakacyjnych wpadek przez video ze zwierzakami, aż po nietypowe oświadczyny. Utwór został użyty już ponad 9 milionów razy, a filmy z nim osiągnęły łącznie 80 miliardów wyświetleń. Do trendu dołączyli nawet Jeff Goldblum i Mariah Carey.

„Jestem absolutnie zachwycona, że ‘Hold My Hand’ zostało ogłoszone hitem lata na TikToku! To utwór bardzo bliski mojemu sercu, a obserwowanie, jak żyje na nowo i łączy ludzi na całym świecie, to wyjątkowe doświadczenie. Ta piosenka naprawdę wciąż daje radość!”- mówi piosenkarka Jess Glynne.

Dzięki popularności piosenki, w centrum uwagi znalazła się także Jin Jin, czyli współautorka hitu i jedna z najbardziej cenionych brytyjskich autorek tekstów. Na liście jej współprac są takie nazwiska jak Raye, David Guetta, Burna Boy czy Wizkid.

„To ogromna radość widzieć, że ‘Hold My Hand’ trafiło do tak szerokiej publiczności i wciąż inspiruje miliony osób na całym świecie. To marzenie każdego autora piosenek.” – dodaje Jin Jin.

Globalna Top 10 – muzyczna podróż w czasie

Tegoroczna lista TikToka pokazuje, jak różnorodna jest społeczność platformy. Obok najnowszych trendów znalazły się hity sprzed dekad, takie jak „Rock That Body” (2009), Black Eyed Peas, które zajęło drugie miejsce, czy „Pretty Little Baby” (1960), Connie Francis, który w szczycie popularności notował prawie 600 tys. nowych filmów dziennie i znalazł się na 5. miejscu zestawienia wakacyjnych hitów TikToka.

Tego lata społeczność TikToka odkryła też zupełnie nowe utwory. Na miejscu 9. wśród 10 hitów lata uplasował się utwór „Illegal” od PinkPantheress. Piosenka stała się tłem globalnego trendu „Is this illegal?”, w ramach którego użytkownicy platformy dzielili się uściskiem dłoni ze swoimi przyjaciółmi. Utwór pojawił się w 3,7 milionów filmów na TikToku, a PinkPantheress zdobyła drugie miejsce na liście Billboard Hot 100.

Letnie Top 3 w Polsce

W Polsce w tegoroczne wakacje TikTokowa społeczność najchętnie sięgała po lokalnych artystów i polskie brzmienia. Najpopularniejszym utworem został dopóki się nie znüdzisz od MIÜ & Zalii. Elektryzujący duet MIÜ i Zalii wprowadzał letni nastrój pełen lekkości stał się idealnym tłem do filmów z wakacji. Na TikToku powstało z nim ponad 75 tysięcy filmów na platformie, które zanotowały łącznie aż 197 milionów odtworzeń.

Na drugim miejscu zestawienia znalazło się miü miü, czyli bezapelacyjnie jeden z największych fenomenów TikToka tego lata. Utwór, stworzony przez MIÜ we współpracy z Koderem i 6YNTHMANE, podbił platformę dzięki nawiązaniom do podróży i stał się tłem dla ponad 56 tysięcy filmów na TikToku, odtworzonych łącznie 153 miliony razy. Na ostatnim miejscu podium znalazł się utwór stworzony we współpracy trzech artystów: Maty, Skolima i nigeryjskiego rapera Khaida. KAMIKAZE, który stał się tłem dla 49 tysięcy viralowych choreografii i letnich imprezowych filmów. To prawdziwy miks kultur i wpływów, który odtworzono na TikToku 107 milionów razy.

Najgorętsze momenty lata 2025 i początek nowych muzycznych karier

Lato 2025 na TikToku to kolejne przykłady tego jak platforma napędza muzyczne trendy i kariery artystów. Alex Warren z utworem Ordinary stał się tłem milionów filmów o miłości i przez 10 tygodni był na pierwszym miejscu Billboard Hot 100 w USA. Ravyn Lenae z Love Me Not zadebiutowała na liście dzięki trendom wokół relacji i rodziny, a BunnaB stał się viralowym artystom dzięki Mad Again i trendom w języku migowym.

Fenomen KPop Demon Hunters wprowadził utwory Soda Pop, Golden i Your Idol na TikTokowe listy trendów, inspirując taneczne wyzwania i rozmowy o filmie. Fikcyjne zespoły HUNTR/X i Saja Boys przeszły od trendów na TikToku do globalnych rekordów streamingowych.

„Lista Hitów Lata na TikToku pokazuje, jak potężnym narzędziem jest TikTok w odkrywaniu muzyki, kształtowaniu kultury muzycznej na całym świecie i w wynoszeniu artystów oraz utworów na szczyty list przebojów. Jestem zachwycona, widząc, jak kobiety na TikToku odnoszą sukcesy – od niezaprzeczalnego triumfu Jess Glynne, przez ponowne odkrycie dla nowego pokolenia legendarnej Connie Francis, aż po wschodzące gwiazdy jak PinkPantheress, których globlany przebój kreuje kulturę na TikToku. Lista hitów lata Songs of Summer udowadnia, że każdy artysta, z każdego zakątka świata, może znaleźć swoją publiczność wśród ponad miliarda fanów muzyki na TikToku” – podkreśla Tracy Gardner, Global Head of Music Business Development w TikToku.

Top 10 hitów TikTok Song of Summer 2025

Hold My Hand – Jess Glynne

Rock That Body – Black Eyed Peas

Dame Un Grrr – Fantomel x Kate Linn

Soul Survivor ft. Akon – Jeezy

Pretty Little Baby – Connie Francis

My Main ft. Ty Dolla $ign – Mila J

Suave – El Alfa

Shake It To The Max (FLY) (Remix) – MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy

Illegal – PinkPantheress

Your Love Is My Drug – KESHA