The Smashing Pumpkins świętują 25-lecie „MACHINY”, wydając wyczekiwaną, rozbudowaną reedycję

foto: mat. pras.

The Smashing Pumpkins ujawnili szczegóły długo wyczekiwanej reedycji albumu „Machina/The Machines of God” z 2000 r. oraz towarzyszącej mu płyty „Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music”. Zmiksowany na nowo i poddany remasteringowi projekt ukaże się 22 sierpnia w różnych formatach nakładem UMe.

Jedynie w należącej do Billy’ego Corgana herbaciarni Madame Zuzu’s w Highland Park (Illinois), a także w jej sklepie internetowym, dostępny będzie imponujący winylowy box, na który złoży się 80 nagrań – 48 z „MACHINY”, a także 32 dodatkowe utwory, w tym demówki, niepublikowane wcześniej wersje oraz wykonania z koncertów. Wydanie winylowe jest jedynym, które zawiera komplet 80 nagrań w jednym miejscu.

Billy Corgan czekał na ten moment 25 lat

Na rynku pojawi się także złożone z 16 utworów wznowienie oryginalnego „Machina/The Machines of God” na winylu (premiera 22 sierpnia, ale wydawnictwo można już zamówić w przedsprzedaży). W ramach obchodów 25-lecia oryginału UMe przygotowało także kilka innych wersji zremasterowanego projektu „MACHINA” – limitowana edycja 2LP w kolorystyce „corona red/black, a także wydania na CD i w digitalu. Wszystkie ukażą się 22 sierpnia.

– Zajęło nam to jakieś 25 lat, by „MACHINA” mogła ukazać się w takiej formie, w jakiej zawsze chcieliśmy ją zaprezentować jako zespół. I fakt, że jedynym miejscem, w którym można zdobyć to 80-utworowe wydanie, jest MadameZuzus.com, napawa mnie ogromną dumą – powiedział Billy Corgan. – „MACHINA” miała być naszym łabędzim śpiewem. Włożenie serca w ten projekt było aktem miłości – mimo że jako zespół byliśmy wtedy mocno rozbici. Ale w momencie, gdy zbliża się nasza światowa trasa w 2025 r., a ja ruszam z solową trasą, to wydawnictwo jest celebracją i świadectwem wytrwałości. Bo to właśnie te piosenki pomogły Jamesowi, Jimmy’emu i mnie zachować wiarę – dodał.

The Smashing Pumpkins rozpoczną swoją międzynarodową trasę koncertową 27 lipca w Płowdiwie (Bułgaria). Szczegóły trasy oraz bilety dostępne są na oficjalnej stronie zespołu. Tymczasem solowy projekt Corgana – Billy Corgan and The Machines of God – kończy właśnie trasę „A Return to Zero”.