Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

fot. Paweł Zanio

Beef Tego Typa Mesa i Tedego prawdopodobnie jeszcze trwa. Wprawdzie od ostatniego dissu TDF-a minęły już trzy tygodnie, ale Mes zapowiedział, że odpowie, więc pozostaje czekać. Wprawdzie od momentu, w którym szef NWJ wypuścił „3 komory”, Mes zdążył wydać nowy kawałek, ale nie była to odpowiedź na diss tylko singiel zapowiadający album „Bukowski”. Teraz jednak raper wraca do konfliktu, atakując Tedego za pracę w Kanale Zero.

Zaczepka na Instagramie zamiast kolejnego dissu

Ten Typ udostępnił na kanale nadawczym swojego instagramowego profilu rolkę Kasi Babis, która komentuje wypowiedzi Roberta Mazurka, który właśnie w Kanale Zero wychwala prezydenta Karola Nawrockiego. Mes, któremu z nowym prezydentem nie jest po drodze, wykorzystał materiał, by uderzyć w rywala. – Kanał 0: fajne miejsce pracy, w sam raz dla Jacy – szydzi raper.

Czy Tede ustosunkuje się jakkolwiek do zaczepki? Raper deklarował, że „3 komorami” kończy promocję Mesa na swoich kanałach, więc wydaje się, że nie podejmie tematu.

Poniżej znajdziecie wspomnianą rolkę Kasi Babis.