Szukaj
CGM

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Czy ktoś jeszcze pamięta o jego beefie z TDF-em?

2025.08.13

opublikował:

Ten Typ Mes odzyskał komputer

„Oho, wygląda na to, że nadchodzi diss Mesa” – taki tytuł miał news, którego opublikowaliśmy 5 sierpnia. Słuchacze już wtedy sugerowali, że raper zbyt długo każe czekać na odpowiedź na diss Tedego. Mes przekonywał wówczas, że jest w ogniu i że nagrywa, po czym… poinformował, że zepsuł mu się komputer.

„Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie”

W nocy w stories na instagramowym profilu Tego Typa Mesa pojawiło się wideo, sugerujące, że komputer jest już sprawny, więc być może zapowiadany diss wreszcie ujrzy światło dzienne. Czy Mes ma szansę wrócić jeszcze do gry? Czy może trzy tygodnie po premierze wymierzonych w niego „64 lajnów” Tedego nikt już nie czeka na odpowiedź? Skoro sprzęt jest już na pokładzie, to znaczy, że raper opublikuje dziś swój diss? Przypomnijmy – Mes dwukrotnie zapewniał, że to zrobi.

Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie – zauważył w ubiegłym tygodniu Mes. Czy to w takim razie już czas na odrobinę słodyczy dla niego i jego fanów?

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa
NEWS

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury
NEWS

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury

Polecane

CGM
Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: &#82 ...

„Zawstydza 95 % naszego rapu”

1 minuta temu

CGM
Dawid Podsiadło i Artur Rojek z kolejnym utworem zagranym na dachu Spodka

Dawid Podsiadło i Artur Rojek z kolejnym utworem zagranym na dachu Spo ...

To zapowiedź nadchodzącego koncertowego wydawnictwa.

11 godzin temu

CGM
ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „public ...

"Przeprosiny w tej sytuacji nie znaczą nic" - grzmi ReTo.

11 godzin temu

CGM
Taylor Swift zapowiedziała nowy album

Taylor Swift zapowiedziała nowy album

Poznaliśmy tytuł nadchodzącego krążka.

15 godzin temu

CGM
Bosski Roman komentuje zablokowanie dissu Bedoesa

Bosski Roman komentuje zablokowanie dissu Bedoesa

Bit, na którym nawinął Borys, był bitem z kawałka Firmy.

15 godzin temu

CGM
Kafar z mocnym przesłaniem w beefie Bedoesa z Eripe

Kafar z mocnym przesłaniem w beefie Bedoesa z Eripe

Bedoes komentuje wypowiedź reprezentanta Dixon37.

16 godzin temu