Ten Typ Mes odzyskał komputer

„Oho, wygląda na to, że nadchodzi diss Mesa” – taki tytuł miał news, którego opublikowaliśmy 5 sierpnia. Słuchacze już wtedy sugerowali, że raper zbyt długo każe czekać na odpowiedź na diss Tedego. Mes przekonywał wówczas, że jest w ogniu i że nagrywa, po czym… poinformował, że zepsuł mu się komputer.

„Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie”

W nocy w stories na instagramowym profilu Tego Typa Mesa pojawiło się wideo, sugerujące, że komputer jest już sprawny, więc być może zapowiadany diss wreszcie ujrzy światło dzienne. Czy Mes ma szansę wrócić jeszcze do gry? Czy może trzy tygodnie po premierze wymierzonych w niego „64 lajnów” Tedego nikt już nie czeka na odpowiedź? Skoro sprzęt jest już na pokładzie, to znaczy, że raper opublikuje dziś swój diss? Przypomnijmy – Mes dwukrotnie zapewniał, że to zrobi.

– Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie – zauważył w ubiegłym tygodniu Mes. Czy to w takim razie już czas na odrobinę słodyczy dla niego i jego fanów?