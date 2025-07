Ten Typ Mes komentuje diss TDF-a

fot. mat. pras.

O północy na YouTubie pojawił się diss Tedego wymierzony w Tego Typa Mesa. W kawałku „64 LAJNY” obrywa się także Winiemu. Wygląda na to, że kawałek jest pokłosiem niedawnej rozmowy Winiego z Mesem, w której Ten Typ nie oszczędzał TDF-a.

Mes odniósł się do dissu TDF-a

Sam Mes patrzy na tę sprawę inaczej i przypomina, że kilka miesięcy wcześniej to on zaatakował Tedego w kawałku „God Bless”. „I nie Jacek, na psiarni rozumu nie tracę / Piłsudski podsumować mógłby / Dorobek wspaniały, tylko ludzie to k***y” – nawijał w końcówce tego utworu Mes.

– Ludzie, wstaję. Spokojnie, powoli. Ten tutaj Jacełe chyba ze trzy miesiące kazał nam czekać na reakcję, ponieważ ja w piosence „God Bless” nazwałem Jacka Granieckiego k***ą ze wspaniałym dorobkiem. Trochę zbyt miłe z mojej strony, ale nie chciałem od razu tak przesadzać na początku – powiedział w nagraniu opublikowanym w stories na Instagramie Mes.

Raper zapowiedział także, że nagra odpowiedź tak szybko, jak to możliwe. Raczej nie potrwa to trzech miesięcy.