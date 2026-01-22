Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Ten Typ Mes wraca do konfliktu z Tedem

Konflikt na linii Ten Typ Mes – Tede ponownie rozgrzewa polską scenę hip-hopową. Choć przez długi czas wydawało się, że beef został zakończony, Mes niespodziewanie ogłosił powrót do otwartego ataku. Wszystko za sprawą zapowiedzi dwóch nowych utworów, które miały swoją premierę dokładnie o północy.

„Tede to frajer” – nowy diss Mesa już w sieci

Pierwszym z opublikowanych numerów jest utwór zatytułowany „Tede to frajer”. W kawałku Ten Typ Mes bezpośrednio uderza w Jacka Granieckiego, nawiązując zarówno do jego twórczości, jak i wizerunku scenicznego.

Co w najnowszym dissie wytyka Jackowi Piotrek?

Poniżej pełny tekst nowego numeru Mesa:

Skalibrował mnie Jay Z, Nas, „Takeover”, „Ether”

Więc komentarze co zmienią? Piter

Car liter, bóg flow, linijek Lucyfer, we differ

Znów „Wow!” powiedzą, to dopiero nisza

Meble Ci kupuje mama, do dzisiaj

Się do porażki przyzwyczaj

Palę cię na popiół i wciągam jak Keith Richards

Jestem jak z dowozem śniadanie z Charlotte

Widać, że wczorajszy, ale i tak się doń garną

Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć

Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko

Teraz abstynent? To ładny repertuar

Terabajty o melanżu, melanżu users’ manual

Tede, Tedе to frajer

Tede, Tеde to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Wielkie Joł, co wy myślicie, że tam wielkie aftery?

Dwie smutne kurwy w czapkach new ery

Trzeźwi, więc nawet nie wyjdziesz porobiony

To co ćpają? Dodatkowe chromosomy?

To wszystko w studiu, a studio w piździe

Na mieście? Ja jestem, więc ty? Nie wyjdziesz nigdzie

Jak ma żyć tak, ja ma mieszkać

Kup domek na wsi, twój gust już jest tam

Ten co się śmiał z Pjusa sam jest przygłuchy

Chichot losu, co? Albo może dobre duchy

Przyznaje się, od zeznawania tracisz głos

Sam się wykańczasz mordo, mordo dla mnie sztos

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Imagine randka z Jackiem i laska z takim zamiarem się nosi:

Zamówiłam bym se m-ke, lecz ten tutaj donosi

Jak się w to gra? Pjoter knowz, Piter wie

Jesteś dla mnie tylko ten ktoś po itp

Chcesz być narodowy? Dla mnie zawsze dziesięciolecia

To tylko cwana gra niecki, to kabareciarz

Jak zDvpy Maciej, niespełniony MC

Wygrywam i teraz tylko przyjrzyj się ósemce

Bo to nie film, nie Ósma mila, a ósma bila

Sprzedałeś duszę, nie pytam nawet już za ile

Pytać nie muszę, dla nas od dawna jesteś done

Jesteś dzban a nie żaden wódz

Będzie fun kiedy dzban przyjadę stłuc

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Skąd wy niby wiecie, kiedy byłem u TeDeeFa

Przecież on wam zawsze powie: byłem w Czechach

Nie przyzna: chciałem wysłać kota na zwiady

Ale kot w jego ekipie ostatni ma zasady

Mały koronny jak tonie to nie sam

Fani Jacka są JAK: on nie robi krzywdy naaam

Otóż robi, vouchuje w oczach sądu kłamce

Potem: na przykład ktoś się gdzieś powiesi na klamce

A ten świadek powie: no tak było, przysięgam

Kiedy biegałem z tematem to tede niekarany potwierdzał

Że pamięta więc jestem wiarygodny cokolwiek nie zmyślę

Dlatego bycie potwierdzaczem nie jest komiczne

Dlatego bycie potwierdzaczem nie jest komiczne

Raczej tragiczne, ono jest

Ktoś kogoś zabił! Nie, to samobójstwo

Ktoś to ustawił! Nie to samobójstwo

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer

Tede, Tede to frajer