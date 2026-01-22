Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Ten Typ Mes wraca do konfliktu z Tedem
Konflikt na linii Ten Typ Mes – Tede ponownie rozgrzewa polską scenę hip-hopową. Choć przez długi czas wydawało się, że beef został zakończony, Mes niespodziewanie ogłosił powrót do otwartego ataku. Wszystko za sprawą zapowiedzi dwóch nowych utworów, które miały swoją premierę dokładnie o północy.
„Tede to frajer” – nowy diss Mesa już w sieci
Pierwszym z opublikowanych numerów jest utwór zatytułowany „Tede to frajer”. W kawałku Ten Typ Mes bezpośrednio uderza w Jacka Granieckiego, nawiązując zarówno do jego twórczości, jak i wizerunku scenicznego.
Co w najnowszym dissie wytyka Jackowi Piotrek?
Poniżej pełny tekst nowego numeru Mesa:
Skalibrował mnie Jay Z, Nas, „Takeover”, „Ether”
Więc komentarze co zmienią? Piter
Car liter, bóg flow, linijek Lucyfer, we differ
Znów „Wow!” powiedzą, to dopiero nisza
Meble Ci kupuje mama, do dzisiaj
Się do porażki przyzwyczaj
Palę cię na popiół i wciągam jak Keith Richards
Jestem jak z dowozem śniadanie z Charlotte
Widać, że wczorajszy, ale i tak się doń garną
Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć
Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko
Teraz abstynent? To ładny repertuar
Terabajty o melanżu, melanżu users’ manual
Tede, Tedе to frajer
Tede, Tеde to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Wielkie Joł, co wy myślicie, że tam wielkie aftery?
Dwie smutne kurwy w czapkach new ery
Trzeźwi, więc nawet nie wyjdziesz porobiony
To co ćpają? Dodatkowe chromosomy?
To wszystko w studiu, a studio w piździe
Na mieście? Ja jestem, więc ty? Nie wyjdziesz nigdzie
Jak ma żyć tak, ja ma mieszkać
Kup domek na wsi, twój gust już jest tam
Ten co się śmiał z Pjusa sam jest przygłuchy
Chichot losu, co? Albo może dobre duchy
Przyznaje się, od zeznawania tracisz głos
Sam się wykańczasz mordo, mordo dla mnie sztos
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Imagine randka z Jackiem i laska z takim zamiarem się nosi:
Zamówiłam bym se m-ke, lecz ten tutaj donosi
Jak się w to gra? Pjoter knowz, Piter wie
Jesteś dla mnie tylko ten ktoś po itp
Chcesz być narodowy? Dla mnie zawsze dziesięciolecia
To tylko cwana gra niecki, to kabareciarz
Jak zDvpy Maciej, niespełniony MC
Wygrywam i teraz tylko przyjrzyj się ósemce
Bo to nie film, nie Ósma mila, a ósma bila
Sprzedałeś duszę, nie pytam nawet już za ile
Pytać nie muszę, dla nas od dawna jesteś done
Jesteś dzban a nie żaden wódz
Będzie fun kiedy dzban przyjadę stłuc
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Skąd wy niby wiecie, kiedy byłem u TeDeeFa
Przecież on wam zawsze powie: byłem w Czechach
Nie przyzna: chciałem wysłać kota na zwiady
Ale kot w jego ekipie ostatni ma zasady
Mały koronny jak tonie to nie sam
Fani Jacka są JAK: on nie robi krzywdy naaam
Otóż robi, vouchuje w oczach sądu kłamce
Potem: na przykład ktoś się gdzieś powiesi na klamce
A ten świadek powie: no tak było, przysięgam
Kiedy biegałem z tematem to tede niekarany potwierdzał
Że pamięta więc jestem wiarygodny cokolwiek nie zmyślę
Dlatego bycie potwierdzaczem nie jest komiczne
Dlatego bycie potwierdzaczem nie jest komiczne
Raczej tragiczne, ono jest
Ktoś kogoś zabił! Nie, to samobójstwo
Ktoś to ustawił! Nie to samobójstwo
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer
Tede, Tede to frajer