Ten Typ Mes dissuje TDF-a: „Śmiałeś się z chorego Pjusa, zj**ie”

fot. Wiktor Franko

Część fanów zdążyła już stracić nadzieję, ale Ten Typ Mes nie złożył broni i odpowiedział na „64 lajny” TDF-a. Kawałek zatytułowany „Suka” trafił na YouTube i platformy streamingowe o północy. Mes wytyka Tedemu, że ten śmiał się z Pjusa. „Dla Pjusa zniszczę cię na G-funku” – deklaruje Mes. „Ty sanatorium sobie wykup, a nie Mielno, przeczytaj jakąś książkę, uwagę miej podzielną” – proponuje swojemu przeciwnikowi autor „Trzeba było zostać dresiarzem”.

Co dalej z beefem Tedego i Mesa?

Czy Tede odniesie się do „Suki”? Jeśli tak to kiedy? Czy beef przyspieszy, czy też może będziemy dostawać kolejne kawałki raz na kilka tygodni?

Przypomnijmy – Tede zdissował Mesa kawałkiem „64 lajny” po wywiadzie, którego Ten Typ udzielił Winiemu. Sam Mes podkreśla jednak, że on zaatakował pierwszy, wypuszczając kilka miesięcy temu kawałek „God Bless”.