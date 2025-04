Telewizja Polska wycięła występ Abradaba

foto: P. Tarasewicz

Telewizja Polska transmitowała wczoraj koncert „Tysiąclecie Korony Polskiej”. Jedną z gwiazd imprezy, która odbyła się na błoniach PGE Narodowego, był Abradab. Artysta wykonał utwór „Mamy królów na banknotach” z wydanego w 2010 r. krążka „Abradabing”. Niestety, jeżeli nie załapaliście się na występ Daba na żywo, to już go nie zobaczycie, ponieważ „Mamy królów na banknotach” zostało wycięte z zapisu dostępnego na TVP VOD.

Telewizja Polska cenzuruje Daba?

Dlaczego kawałek Daba zniknął z materiału? Tego póki co nie wiadomo. Występu artysty nie znajdziemy nie tylko na VOD, ale nie ma go także na youtube’owym kanale TVP, na którym możemy zobaczyć fragmenty niedzielnego koncertu. Co ciekawe, W napisach końcowych wyświetlanych po koncercie pojawia się ksywka członka Kalibra 44.

Sam artysta nie odniósł się póki co do tego, że zniknął z materiału TVP.