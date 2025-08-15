Tede wyśmiewa diss Mesa. „To jakiś trolling?”

Tede nie wierzy w powagę dissu Mesa – sugeruje trolling

Po trzech tygodniach od premiery utworu „Suka” Ten Typ Mes, Tede zabrał głos w sprawie głośnego dissu. Raper stwierdził, że nie wierzy, aby jego rywal traktował nagranie poważnie. W jego opinii to raczej forma trollingu niż prawdziwej muzycznej odpowiedzi.

– „To jakaś jaja, to jest trolling. Co to k**a jest człowieku? Jak ty żeś nisko upadł, to jest niesamowite” – komentował Tede.

Zaproszenie na Kabaty i zapowiedź riposty

Tede dodatkowo podgrzał atmosferę, publikując wideo z bezpośrednim zaproszeniem:

– „Wróciłem na te Kabaty, gdzie ty mi chcesz wjechać. Zapraszam, wjeżdżaj, ugoszczę cię solidnie pętem na ryj.”

Choć ton wypowiedzi był ostry, raper przyznał, że nie wyklucza muzycznej odpowiedzi:

– „Nie będę dziś nagrywał o nim kawałka. Ch*j wie, może mnie poniesie… w niedzielę nagram na ciebie kawałek. Premiera oczywiście w czwartek.”