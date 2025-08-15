Tede nie rozumie? Mes tłumaczy, dlaczego zdissował go w takiej formie

Szukaj
fot. P. Tarasewicz

O północy Ten Typ Mes zdissował Tedego kawałkiem „Suka”. Problem w tym, że Tede zamiast się wystraszyć – wyśmiał przeciwnika. – To jakaś jaja, to jest trolling. Co to k**a jest człowieku? Jak ty żeś nisko upadł, to jest niesamowite – komentował Jacek.

Mes przekonuje, że „Suka” jest dokładnie takim dissem, jakim miała być. Raper opublikował na Instagramie post, w którym wyjaśnia przeciwnikowi, co i jak.

„Nie trzeba lubić, warto szanować”

Jacek postarzał się w godzinę o 15 lat i pyta, co to jest: otóż jest to hip-hop, podgatunek g-funk. Nie trzeba lubić, warto szanować. Nie warto za to mieszać go z seplenieniem, generycznym „flow” i postaciami typu Marcin Miller albo Skolim. Ale co ja tam wiem, ja oszalałem xd. BESOS KOCHANI, czekamy na rozwój wydarzeń – skomentował Ten Typ Mes.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Ten Typ Mes (@mestentyp)

