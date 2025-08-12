Szukaj
Taylor Swift zapowiedziała nowy album

Poznaliśmy tytuł nadchodzącego krążka.

2025.08.12

opublikował:

Taylor Swift zapowiedziała nowy album

fot. mat. pras.

Taylor Swift ewidentnie nie lubi się nudzić. W ubiegłym roku dostaliśmy podwójne „THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, a tutaj okazuje się, że już jesienią artystka wyda nowy krążek.

Dwunasty album Taylor otrzymał tytuł „The Life of a Showgirl”. Gwiazda zapowiedziała go w podcaście swojego chłopaka – Travisa Kelce. Niestety, na więcej informacji dotyczących krążka musimy jeszcze poczekać.

Taylor i Max Martin ponownie łączą siły?

Pod koniec maja Swift poinformowała, że odzyskała prawa do masterów swoich pierwszych sześciu albumów studyjnych. Porozumienie z firmą inwestycyjną Shamrock Capital oznacza, że Swift ponownie stała się właścicielką oryginalnych nagrań z albumów jak „Taylor Swift” (2006), „Fearless” (2008), „Speak Now” (2010), „Red” (2012), „1989” (2014) oraz „Reputation” (2017). Jednym z producentów trzech ostatnich płyt jest Max Martin, który ma podobno pracować również nad „The Life of a Showgirl”.

