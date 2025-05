Taylor Swift wykupiła prawa do swojej muzyki

fot. mat. pras.

Stało się to, o czym spekulowano od kilku dni – Taylor Swift ogłosiła kilkadziesiąt minut temu, że odzyskała prawa do masterów swoich pierwszych sześciu albumów studyjnych. Porozumienie z firmą inwestycyjną Shamrock Capital oznacza, że Swift ponownie stała się właścicielką oryginalnych nagrań z albumów jak „Taylor Swift” (2006), „Fearless” (2008), „Speak Now” (2010), „Red” (2012), „1989” (2014) oraz „Reputation” (2017).

„Naprawdę mogę to powiedzieć”

– Cała muzyka, którą kiedykolwiek stworzyłam… należy teraz do mnie. Prawie przestałam wierzyć, że to kiedykolwiek będzie możliwe – po 20 latach gonienia za marchewką, którą ciągle mi odbierano. Ale to już przeszłość. Od chwili, gdy dowiedziałam się, że to dzieje się naprawdę, wybucham płaczem ze szczęścia w zupełnie losowych momentach. Naprawdę mogę wypowiedzieć te słowa: cała muzyka, którą kiedykolwiek stworzyłam… należy teraz… do mnie – cieszy się gwiazda.

Trudne sprawy

Sprawa praw do nagrań Swift była jednym z najgłośniejszych konfliktów we współczesnym przemyśle muzycznym. W 2019 roku wytwórnia Big Machine Records, z którą artystka współpracowała na początku kariery, trafiła pod skrzydła managera Scootera Brauna. Swift wyraziła publiczne niezadowolenie, twierdząc, że nie dano jej szansy wykupić własnych masterów, a sama transakcja odbyła się bez jej wiedzy. Rok później Braun odsprzedał katalog Shamrock Capital za około 300 milionów dolarów, nadal jednak czerpał z niego zyski.

W odpowiedzi Swift rozpoczęła projekt „Taylor’s Version” – ponownego nagrywania swoich albumów, by odzyskać kontrolę nad swoją twórczością. Nowe wersje wydawnictw odniosły wielki sukces, a Taylor pokazała, że jest w stanie przekuć trudną sytuację w sukces. Artystka odświeżyła pięć z sześciu albumów, ale wiemy już, że „Reputation” także doczeka się „Taylor’s Version”.

Dzięki nowemu porozumieniu, Swift nie tylko odzyskuje mastery nagrań, ale także prawa do teledysków, grafik i niewydanych wcześniej materiałów. To znaczy, że wkrótce możemy spodziewać się sporo muzycznych ciekawostek