Taylor Swift skomentowała swoje byłe związki z Joe Alwynem i Matty Healy

Taylor Swift o rozstaniach podczas The Eras Tour

W najnowszych odcinkach swojego serialu dokumentalnego End of an Era, Taylor Swift odniosła się do swoich rozstań z Joe Alwynem i Matty Healy. Artystka przyznała, że podczas pierwszej części The Eras Tour w 2023 roku przeszła przez dwa rozstania.

„Przeszłam przez dwa rozstania w pierwszej połowie tej trasy, a to naprawdę dużo rozstań,” powiedziała Swift, dodając, że koncerty dały jej „cel” i pomagały wstać z łóżka mimo całego „syfu, który się działo”.

Inspiracja do albumu „The Tortured Poets Department”

36-letnia piosenkarka stwierdziła:

„Mężczyźni mogą cię zawieść. The Eras Tour nigdy nie zawiedzie.”

Swifta napisała swój album z 2024 roku The Tortured Poets Department właśnie w tym trudnym okresie życia. Rozstania z Alwynem i Healyem stały się inspiracją do wielu utworów, w tym „I Can Do It With a Broken Heart”, który opowiada o zdolności do występowania przed tysiącami fanów mimo złamanego serca.

Nowy związek z Travisem Kelcem

Kilka miesięcy później Swift zaczęła spotykać się z amerykańskim futbolistą Travisem Kelcem, po tym jak w swoim podcaście New Heights ujawnił, że próbował dać jej bransoletkę przyjaźni z numerem telefonu podczas jednego z koncertów The Eras Tour. Para zaręczyła się w sierpniu 2025 roku.

W dokumencie matka Swift, Andrea, przyznała, że to ona zachęciła córkę do kontaktu ze sportowcem po przeczytaniu o jego gestach:

„To było tak szczere. Pomyślałam, że to najsłodsza rzecz na świecie, że przyszedł na twój koncert i przyniósł ci coś ze swojego świata… Podobało mi się to.” Taylor dodała: „Zadzwoniłaś doi powiedziałaś – hej, wiem, że nie zareagujesz dobrze na to. Ale jest facet. Powiedziałaś coś w stylu: Musisz zacząć robić coś inaczej.”

Premiera ostatnich odcinków

Ostatnie dwa odcinki End of an Era zostaną udostępnione na Disney+ 23 grudnia 2025.