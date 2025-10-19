Szukaj
CGM

Taylor Swift przekazuje 100 tys. dolarów chorej na raka mózgu dziewczynce

Taylor Swift inspiruje fanów na całym świecie

2025.10.19

opublikował:

Taylor Swift przekazuje 100 tys. dolarów chorej na raka mózgu dziewczynce

Taylor Swift po raz kolejny pokazała swoje wielkie serce. Gwiazda przekazała 100 000 dolarów na kampanię GoFundMe dla młodej fanki, Lilah, która zmaga się z agresywną postacią raka mózgu.

Viralowe video i wsparcie dla Lilah

Matka dziewczynki, Katelynn Smoot, regularnie publikowała na TikToku filmy, w których Lilah tańczyła do utworu Swift The Fate Of Ophelia. W jednym z nagrań Lilah wskazała ekran i powiedziała: „To moja przyjaciółka!”

Po tym, jak wideo stało się viralem, kampania GoFundMe zebrała ogromną darowiznę od Taylor Swift, która towarzyszyła osobista wiadomość:

„Największy uścisk dla mojej przyjaciółki, Lilah! Z miłością, Taylor.”

Fani wspierają inicjatywę Taylor Swift

Darowizna Swift zmotywowała również fanów do wsparcia akcji – wielu wpłacało 13 dolarów, nawiązując do ulubionej liczby artystki. Łącznie kampania zebrała już ponad 218 000 dolarów, znacznie przekraczając pierwotny cel 100 000 dolarów.

Katelynn Smoot podzieliła się emocjonalnym nagraniem, w którym razem z Lilah tańczy do The Fate Of Ophelia i dziękuje Taylor Swift:

„Dziękujemy Ci z całego serca, Taylor Swift. Teraz możemy skupić się wyłącznie na byciu z naszą dziewczynką. To naprawdę ogromne wsparcie dla naszej rodziny.”

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound – The Smoots

Taylor Swift inspiruje fanów na całym świecie

To nie pierwszy raz, kiedy Swifties angażują się w akcje dobroczynne zainspirowani przez piosenkarkę. Fani zebrali ponad 2 miliony dolarów dla Monterey Bay Aquarium po tym, jak Swift pojawiła się w vintage koszulce z wydrami w filmie The Life Of A Showgirl.

Również w Niemczech, w muzeum w Wiesbaden, odnotowano wzrost frekwencji po tym, jak fani zauważyli podobieństwo jednej z tamtejszych prac do sceny z utworu The Fate Of Ophelia.

Sukces albumu i trasa koncertowa

Taylor Swift niedawno osiągnęła 15. miejsce na liście Billboard US Number One z albumem The Life Of A Showgirl, który ustanowił rekord sprzedaży w pierwszym tygodniu – ponad 4 miliony jednostek. Krytycy, m.in. NME, docenili album, przyznając mu trzy gwiazdki i podkreślając, że Swift po raz pierwszy w karierze nie jest katalizowana przez miłość, lecz poczucie artystycznego bezpieczeństwa.

Dodatkowo artystka zapowiedziała nowy sześcioczęściowy serial dokumentalny śledzący jej rekordową trasę Eras Tour.

Tagi


Popularne newsy

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka
NEWS

Eminem ma nową dziewczynę. Jego wybranką jest jego wieloletnia makijażystka

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”
NEWS

Żabson: „Mam dla was złą wiadomość, taką jak Quebonafide”

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Ero i Włodi – „Tak się k*a kaszle, jakbyś złapał wielką chmurę” – singiel zapowiadający album „Reszty Nie Trzeba”
NEWS

Ero i Włodi – „Tak się k*a kaszle, jakbyś złapał wielką chmurę” – singiel zapowiadający album „Reszty Nie Trzeba”

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”
NEWS

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży
NEWS

Cardi B tłumaczy, dlaczego wciąż chodzi do klubów mimo ciąży

Polecane

CGM
Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen p ...

W tle mecz FC Barcelony

1 godzinę temu

FOTO
Julia Wieniawa na zdjęciach z koncertu w Warszawie

Julia Wieniawa na zdjęciach z koncertu w Warszawie

Julka zagrała w Stodole w ramach trasy "Światłocienie"

1 godzinę temu

CGM
Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Mężczyzna domaga się milionów dolarów od rapera za udział w jego teledysku

2 godziny temu

CGM
Kylie Jenner zapowiada album po debiucie muzycznym jako King Kylie. „Nie wydaje mi się żebym była kimś takim jak Adele”

Kylie Jenner zapowiada album po debiucie muzycznym jako King Kylie. &# ...

Kylie Jenner o planach muzycznych

2 godziny temu

CGM
Playboi Carti oskarżony o napaść. Raper znów ma problemy z prawem

Playboi Carti oskarżony o napaść. Raper znów ma problemy z prawem

Czy raper stanie przed sądem?

3 godziny temu

CGM
Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Po ...

Monster Lake Ranch wciąż na sprzedaż

3 godziny temu