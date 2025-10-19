Taylor Swift przekazuje 100 tys. dolarów chorej na raka mózgu dziewczynce

Taylor Swift po raz kolejny pokazała swoje wielkie serce. Gwiazda przekazała 100 000 dolarów na kampanię GoFundMe dla młodej fanki, Lilah, która zmaga się z agresywną postacią raka mózgu.

Viralowe video i wsparcie dla Lilah

Matka dziewczynki, Katelynn Smoot, regularnie publikowała na TikToku filmy, w których Lilah tańczyła do utworu Swift The Fate Of Ophelia. W jednym z nagrań Lilah wskazała ekran i powiedziała: „To moja przyjaciółka!”

Po tym, jak wideo stało się viralem, kampania GoFundMe zebrała ogromną darowiznę od Taylor Swift, która towarzyszyła osobista wiadomość:

„Największy uścisk dla mojej przyjaciółki, Lilah! Z miłością, Taylor.”

Fani wspierają inicjatywę Taylor Swift

Darowizna Swift zmotywowała również fanów do wsparcia akcji – wielu wpłacało 13 dolarów, nawiązując do ulubionej liczby artystki. Łącznie kampania zebrała już ponad 218 000 dolarów, znacznie przekraczając pierwotny cel 100 000 dolarów.

Katelynn Smoot podzieliła się emocjonalnym nagraniem, w którym razem z Lilah tańczy do The Fate Of Ophelia i dziękuje Taylor Swift:

„Dziękujemy Ci z całego serca, Taylor Swift. Teraz możemy skupić się wyłącznie na byciu z naszą dziewczynką. To naprawdę ogromne wsparcie dla naszej rodziny.”

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound – The Smoots

Taylor Swift inspiruje fanów na całym świecie

To nie pierwszy raz, kiedy Swifties angażują się w akcje dobroczynne zainspirowani przez piosenkarkę. Fani zebrali ponad 2 miliony dolarów dla Monterey Bay Aquarium po tym, jak Swift pojawiła się w vintage koszulce z wydrami w filmie The Life Of A Showgirl.

Również w Niemczech, w muzeum w Wiesbaden, odnotowano wzrost frekwencji po tym, jak fani zauważyli podobieństwo jednej z tamtejszych prac do sceny z utworu The Fate Of Ophelia.

Sukces albumu i trasa koncertowa

Taylor Swift niedawno osiągnęła 15. miejsce na liście Billboard US Number One z albumem The Life Of A Showgirl, który ustanowił rekord sprzedaży w pierwszym tygodniu – ponad 4 miliony jednostek. Krytycy, m.in. NME, docenili album, przyznając mu trzy gwiazdki i podkreślając, że Swift po raz pierwszy w karierze nie jest katalizowana przez miłość, lecz poczucie artystycznego bezpieczeństwa.

Dodatkowo artystka zapowiedziała nowy sześcioczęściowy serial dokumentalny śledzący jej rekordową trasę Eras Tour.