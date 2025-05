Taylor Swift nie zostanie wezwana do sądu w sprawie Justina Baldoniego. Pozew wycofano

fot. mat. pras.

Taylor Swift wycofana z postępowania sądowego

Taylor Swift nie będzie musiała zeznawać w sprawie Justina Baldoniego i Blake Lively, ponieważ – jak potwierdziło TMZ – wezwanie sądowe wobec niej i jej kancelarii prawnej zostało oficjalnie wycofane przez stronę Baldoniego.

Baldoni otrzymał potrzebne informacje bez konieczności przesłuchania Taylor

Źródła z bezpośrednim dostępem do informacji wskazują, że wezwania zostały cofnięte po tym, jak Baldoni otrzymał dobrowolnie wszystkie wymagane informacje. Inne źródła podkreślają, że to potwierdza wcześniejsze oświadczenie, iż jedyny udział Taylor w projekcie filmowym dotyczył udzielenia licencji na piosenkę.

Wzmianka o Swift w wiadomości Blake Lively

W toku sprawy imię Taylor Swift pojawiło się w kilku momentach, m.in. w rzekomej wiadomości tekstowej od Blake Lively do Baldoniego, gdzie aktorka porównuje siebie do „Matki Smoków” z „Gry o Tron”, a Taylor i Ryana Reynoldsa do ochronnych smoków. Ta wypowiedź nie spodobała się Swift, która – według źródeł – czuła się zmanipulowana przez Blake.

Taylor nie była zaangażowana w produkcję filmu

Rzecznik prasowy Taylor Swift zaznaczył, że jej udział był minimalny – nie brała udziału w zdjęciach, nie była obecna na planie ani nie uczestniczyła w decyzjach castingowych czy montażowych. Przedstawiciel Blake Lively również potwierdził, że wspierał starania Taylor o wycofanie wezwania sądowego.

Strona Blake Lively uderza w Baldoniego

Rzecznik Lively powiedział, że zespół Baldoniego chciał wciągnąć Swift w proces sądowy, ale wycofał się z tego zamiaru w obliczu sądu federalnego. Dodał też, że „w końcu zabraknie im tematów zastępczych od faktycznych zarzutów o molestowanie seksualne i odwet, które zostały wobec nich wysunięte”.

Próba nacisku na Taylor? Zarzut został oddalony

Po doręczeniu wezwania, prawnik Baldoniego – Bryan Freedman – złożył pismo, w którym twierdził, że Blake próbowała zmusić Taylor do wydania publicznego oświadczenia poparcia. Pismo zostało jednak usunięte z akt sądowych już następnego dnia.