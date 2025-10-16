Szukaj
CGM

Sześć tygodni po odkryciu ciała w samochodzie D4vd prokurator nad nie ma akt sprawy

D4vd zrywa kontakt z mediami

Śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas, której ciało znaleziono w samochodzie należącym do D4vd, wciąż pozostaje bez przełomu. Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles, Nathan Hochman, poinformował, że jego biuro nie otrzymało jeszcze pełnej dokumentacji śledztwa.

„To ciągłe śledztwo” – mówi prokurator Hochman

Podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej innej sprawy, Hochman został zapytany przez dziennikarzy o postępy w sprawie D4vd i Celeste. Odpowiedział krótko:

„To wciąż trwające śledztwo”.

Prokurator odmówił komentarza na temat potencjalnych podejrzanych, w tym samego D4vd, podkreślając, że sprawa wciąż jest w rękach policji Los Angeles (LAPD).

Sześć tygodni po odkryciu ciała w samochodzie D4vd

Od momentu, gdy ciało Celeste zostało znalezione w Tesla należącej do muzyka, minęło prawie sześć tygodni. Policja nie przedstawiła żadnych zarzutów, nie potwierdzono również, czy w sprawie istnieje główny podejrzany.

Dom w Hollywood Hills, w którym przebywał D4vd, został niedawno przeszukany przez LAPD w poszukiwaniu śladów krwi. Właściciel nieruchomości, sfrustrowany brakiem informacji, zatrudnił nawet prywatnego detektywa, by ustalić, czy Celeste mogła umrzeć w tym miejscu.

Niewyjaśniona śmierć młodej dziewczyny

Ciało Celeste znaleziono w stanie zaawansowanego rozkładu – śledczy przypuszczają, że nastolatka mogła nie żyć od kilku tygodni przed odnalezieniem. Oficjalna przyczyna śmierci nadal nie została ustalona, a policja czeka na wyniki badań z biura koronera hrabstwa Los Angeles.

Zaginięcie Celeste zgłoszono na początku 2024 roku w Lake Elsinore w Kalifornii. Dziewczyna miała prawdopodobnie 14 lat, choć osoby z otoczenia D4vd sądziły, że ma 19.

D4vd zrywa kontakt z mediami

Po ujawnieniu tragedii artysta odwołał swoją trasę koncertową, wstrzymał premierę rozszerzonej wersji albumu „Withered” i wycofał się z życia publicznego. Od tamtej pory nie komentuje sprawy ani w mediach społecznościowych, ani poprzez swoich przedstawicieli.

Policja i prokuratura milczą

LAPD nie udziela nowych informacji, a biuro prokuratora Hochmana podtrzymuje, że nie otrzymało jeszcze materiałów śledczych. Do czasu zakończenia analiz medycznych i zebranych dowodów, sprawa pozostaje na etapie wstępnego postępowania.

 

