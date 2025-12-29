CGM

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

2025.12.29

opublikował:

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Foto: DDTVN

Filip Kopczyński, syn Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego, coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie artystycznym. Choć wychował się w cieniu znanych nazwisk, jasno deklaruje, że swoją karierę chce budować samodzielnie. O swoich planach opowiedział wspólnie z mamą w programie „Dzień dobry TVN”.

Filip Kopczyński ma wiele pomysłów na siebie

Filip Kopczyński urodził się 9 stycznia 2008 roku. Choć jego rodzice rozstali się w 2022 roku, nastolatek utrzymuje dobre relacje zarówno z matką, jak i ojcem. Co więcej, podobnie jak oni, interesuje się sztuką i szeroko pojętą kreatywnością.

Podczas wizyty w telewizji Filip zdradził, że nie ogranicza się do jednej ścieżki zawodowej. Pracuje dorywczo, zajmuje się fotografią, aktorstwem, a także prowadzi działalność związaną z opieką nad dziećmi podczas wydarzeń sportowych.

Jak sam przyznaje, praca daje mu satysfakcję i poczucie niezależności, którego nie zawsze odnajduje w szkolnej rzeczywistości.

Muzyka od zawsze była mu bliska

Choć Filip próbuje sił w różnych dziedzinach, to właśnie muzyka zajmuje szczególne miejsce w jego życiu. Dorastając, często towarzyszył mamie i dziadkowi podczas koncertów, co mocno wpłynęło na jego wyobraźnię.

Z czasem zaczął pisać własne teksty rapowe, a na początku liceum postanowił podejść do twórczości bardziej serio, z myślą o publikowaniu autorskich utworów.

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

Syn Patrycji Markowskiej podkreśla, że choć inspiruje się rodzinnym środowiskiem, nie chce korzystać z pomocy znanej mamy.

Jego priorytetem jest samodzielne budowanie kariery, bez skrótów i ułatwień. Jak sam mówi, zależy mu na tym, by osiągnięcia były efektem własnej pracy, a nie znanego nazwiska.

Patrycja Markowska: duma pomieszana z obawą

Patrycja Markowska nie ukrywa dumy z syna, ale jednocześnie doskonale rozumie jego decyzję. Sama w młodości unikała wspólnych projektów z ojcem, chcąc zapracować na własną pozycję.

Wokalistka przyznaje jednak, że początki twórczości Filipa były bardzo młodzieńcze, a dopiero niedawno zaczęły ją poruszać na poziomie artystycznym. Jednocześnie martwi się o przyszłość syna, podkreślając, że branża muzyczna jest wymagająca, niepewna i często wyczerpująca psychicznie.

Wspólny duet? Jeszcze nie teraz

Zapytany o ewentualny wspólny utwór z mamą, Filip odpowiedział z uśmiechem, że na razie ma jeden cel – przekroczyć milion odsłuchań swoich autorskich piosenek. Dopiero potem będzie gotowy myśleć o kolejnych krokach.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Polecane

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

33 minuty temu

CGM
Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczące ...

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

39 minut temu

CGM
Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas wystę ...

Ye zaskoczył fanów na scenie

53 minuty temu

CGM
VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem ...

„Obsmarkałem się i wszedłem na Instagram”

1 godzinę temu

CGM
Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w m ...

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną

1 godzinę temu

CGM
Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co ...

Od kilku dni w mediach głośno jest o rzekomym ślubie Viki Gabor

2 godziny temu