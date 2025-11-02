Szukaj
CGM

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Koniec ery dominacji rapu

2025.11.02

opublikował:

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Po raz pierwszy od 1990 roku żaden utwór rapowy nie znalazł się w zestawieniu Billboard Hot 100 Top 40. To symboliczny cios dla amerykańskiego hip-hopu, który przez ostatnie dekady dominował w muzycznych rankingach.

Koniec ery dominacji rapu na Billboardzie

Na liście z 25 października 2025 roku zabrakło rapu w czołowej czterdziestce. Ostatnim reprezentantem gatunku był „Luther” – wspólny singiel SZA i Kendricka Lamara. Po 46 tygodniach utwór spadł poniżej progu notowania. Najwyżej notowanym kawałkiem rapowym pozostaje „Shot Callin” YoungBoya Never Broke Again, zajmujący dopiero 44. miejsce. W pierwszej pięćdziesiątce znalazły się także Cardi B i BigXthaPlug, jednak żaden z ich utworów nie przebił się do TOP 40.

Zmiana zasad Billboardu i dominacja popu

Spadek popularności rapu tłumaczony jest zmianą zasad tzw. „recurrence rule”, zgodnie z którą starsze utwory spadają z listy po dłuższym czasie, jeśli nie utrzymują wysokiej pozycji. Paradoksalnie, mimo że z listy wypadło kilka starszych kawałków, ich miejsce zajęły nowe piosenki Taylor Swift z albumu The Life Of A Showgirl. Aż dwanaście z nich utrzymuje się obecnie w Top 40 Billboardu, co pokazuje wyraźną dominację popu.

Rap w odwrocie – spadek udziału hip-hopu w rynku muzycznym

Obecna sytuacja na liście Billboardu wpisuje się w szerszy trend spadku popularności hip-hopu w USA. W 2020 roku gatunek stanowił niemal 30% rynku muzycznego, podczas gdy w 2025 roku jego udział spadł do 24%. Rap, niegdyś najczęściej słuchany gatunek w Ameryce, traci na znaczeniu na rzecz popu i country.

Przyczyny spadku popularności rapu

Eksperci wskazują kilka czynników:

  • zmiany kulturowe i polityczne w społeczeństwie amerykańskim,

  • wzrost popularności muzyki country,

  • komercjalizację i zmęczenie słuchaczy powtarzalnym brzmieniem.

Zdaniem prof. Trevy Lindsay z Uniwersytetu Ohio, główny nurt rapu „od dawna desperacko poszukuje twórczego oddechu”. Artystka dodaje, że „hiperkomercjalizacja i apolityczny ton mainstreamowego rapu budzą rozczarowanie”, a prawdziwa kreatywność i duch hip-hopu wciąż istnieją – jednak poza mainstreamem.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego i nazywa go „Resortową córeczką”

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”
NEWS

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami
NEWS

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia Diddy’ego za kratami

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni
NEWS

Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi
NEWS

Dwuletni wnuk Ozzy’ego Osbourne’a odgryzł głowę nietoperzowi

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę
NEWS

Mata wskazuje najlepszą polską raperkę

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”
NEWS

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”

Polecane

CGM
Florence + The Machine zaskakują coverem Lady Gagi 

Florence + The Machine zaskakują coverem Lady Gagi 

Nowy album „Everybody Scream” już dostępny

50 minut temu

CGM
Jessica Simpson świętuje 8 lat trzeźwości: „To nie w walce odnalazłam swoją siłę, lecz w poddaniu się”

Jessica Simpson świętuje 8 lat trzeźwości: „To nie w walce odnalazłam ...

Piosenkarka wspomina początek swojej drogi

6 godzin temu

CGM
Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądz ...

Artystka przekazała 11,5 mln dolarów na cele charytatywne

7 godzin temu

CGM
Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood dołączają do obsady biografii o The Beatles

Saoirse Ronan i Aimee Lou Wood dołączają do obsady biografii o The Bea ...

Cztery filmy o każdym z członków The Beatles

8 godzin temu

CGM
Noel Gallagher i Gibson wypuszczają limitowaną edycję gitary Les Paul Standard

Noel Gallagher i Gibson wypuszczają limitowaną edycję gitary Les Paul ...

„Ta gitara jest zbyt kultowa i zbyt cool, by nie udostępnić jej szerzej fanom”

10 godzin temu

CGM
Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki ...

"Sobota był naprężony jak struna"

11 godzin temu