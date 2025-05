Suge Knight: „Trump ułaskawi Diddy’ego, jeśli zostanie skazany”

foto: kadr z wideo

Suge Knight – współzałożyciel Death Row Records, obecnie odsiadujący wyrok – wywołał burzę swoją najnowszą wypowiedzią na temat procesu Diddy’ego. W rozmowie z NewsNation zasugerował, że jeśli Sean „Diddy” Combs zostanie skazany w trwającym procesie o handel ludźmi, Donald Trump może go ułaskawić.

„Myślę, że ma jakieś układy z rządem. Nie sądzę, by miał się czym martwić. Jeśli zostanie skazany federalnie – Trump go ułaskawi” – powiedział Knight.

Knight: „Diddy nie jest głupi. Ktoś przekona przynajmniej jednego ławnika”

Knight podkreślił, że Diddy „dostanie uczciwą szansę”, bo ma wpływy i zna system:

„On nie jest głupi. Jestem pewien, że ktoś przemówi do jednego lub dwóch ławników. A to wszystko, czego potrzeba – jednego głosu.”

Knight dementuje historię o spotkaniu z Diddym po „freak-offie” z Cassie

Knight również odniósł się do głośnego fragmentu zeznania Cassie, która twierdziła, że Diddy przerwał ich seksualną orgię, by pojechać do knajpy Mel’s Diner w Los Angeles, gdzie miał być Suge Knight.

Cassie mówiła:

„Byliśmy w jednej z rezydencji Diddy’ego, w trakcie ‘freak-offu’, kiedy powiedział, że Suge jest w Mel’s Diner. Spakowaliśmy się i pojechaliśmy tam.”

Suge Knight zaprzeczył, jakoby doszło do konfrontacji:

„Całe szczęście, że się nie pojawili. Ktoś by ucierpiał.”

„To zły dzień dla kultury” – Knight o oskarżeniach wobec Diddy’ego

Mimo konfliktów z przeszłości, Knight okazał pewną empatię wobec sytuacji Diddy’ego. W rozmowie z TMZ powiedział:

„Pomyślałem o jego dzieciach. Ma synów, córki… To zły dzień dla Hip-Hopu. Zły dzień dla kultury, bo wszyscy przez to wyglądamy źle.”

Czy Diddy rzeczywiście może liczyć na ułaskawienie Trumpa?

Plotki o bliskich kontaktach Diddy’ego z wpływowymi ludźmi krążą od lat, ale poważne oskarżenia federalne i potencjalna kara więzienia to zupełnie inna liga. Suge Knight, mimo swej kontrowersyjnej przeszłości, często trafnie przewidywał polityczne i branżowe ruchy zza krat.