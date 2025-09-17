Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sting zabrał głos w sprawie oskarżeń wobec rapera Seana „Diddy’ego” Combsa. Muzyk podkreślił, że kontrowersje nie wpływają na jego stosunek do przeboju Every Breath You Take.

„To wciąż moja piosenka”

W rozmowie z Los Angeles Times Sting został zapytany, czy niedawne zarzuty wobec Combsa zmieniły jego podejście do hitu „Every Breath You Take”, który raper wykorzystał w swoim utworze z 1997 roku I’ll Be Missing You.

Sting odpowiedział stanowczo:

„Nie. Nie wiem, co wydarzyło się z Diddym, ale to w żaden sposób nie psuje dla mnie tej piosenki. To wciąż moja piosenka.”

Przypomnijmy, że obaj artyści wystąpili wspólnie z tym numerem podczas MTV Music Awards 1997.

Sting o samplowaniu jego muzyki

73-letni wokalista odniósł się także do innych przypadków, w których młodsi artyści sięgali po jego twórczość. Przykładem jest wydany w 2023 roku utwór „Dreaming” w wykonaniu Pink i Marshmello, inspirowany jego piosenką Fields of Gold.

Sting przyznał, że zawsze pozwala na takie interpretacje:

„Nie wiem, dlaczego moje piosenki inspirują młodszych muzyków, ale nigdy się temu nie sprzeciwiam. Zawsze uczę się czegoś nowego o utworze, czego wcześniej nie wiedziałem. Poza tym dostaję za to zapłatę, więc czemu nie? To pozwala piosenkom pozostać aktualnymi. Utwory są jak żywe organizmy – trzeba w nie tchnąć nowe życie.”

Sean „Diddy” Combs w obliczu poważnych zarzutów

Tymczasem Sean Combs, znany również jako Puff Daddy czy Diddy, od września 2024 roku przebywa w areszcie. Raper usłyszał poważne zarzuty dotyczące handlu ludźmi i przemocy seksualnej.

55-latek został pozbawiony możliwości wyjścia za kaucją w wysokości 50 milionów dolarów (38,6 mln funtów) i pozostanie w więzieniu do rozpoczęcia procesu w przyszłym roku.