CGM

Travis Scott opowiedział o najlepszym zakupie w swoim życiu

Będziecie zaskoczeni

2025.09.17

opublikował:

fot. P. Tarasewicz

Travis Scott ujawnił, jaki zakup uważa za najlepszy w swoim życiu – i nie jest to ani luksusowy samochód, ani biżuteria.

Podczas przejścia po czerwonym dywanie na Reform Alliance Casino Night Michaela Rubina w Atlantic City, raper w rozmowie z Complex został zapytany o to, co było jego najcenniejszym zakupem. Odpowiedział bez wahania:

„Pieluchy dla mojego dziecka.”

Autor hitu Goosebumps wychowuje dwoje dzieci ze swoją byłą partnerką, Kylie Jenner – Stormi (7 lat) oraz Aire (3 lata).

Travis Scott i jego krótka przygoda z WWE

Poza muzyką i rodziną Travis Scott zwrócił ostatnio uwagę mediów dzięki swojemu niespodziewanemu występowi w świecie WWE. Artysta pojawił się nawet w głównym wątku fabularnym i wystąpił na WrestleManii 41, gdzie brał udział w walce wieczoru z udziałem Cody’ego Rhodesa i Johna Ceny.

Jednak współpraca rapera z WWE szybko się zakończyła. W rozmowie w programie The MMA Hour prowadzonym przez Ariela Helwaniego, legendarny menedżer Paul Heyman wyjaśnił:

„To się rozpadło i poszliśmy dalej bez niego.”

Heyman potwierdził, że cała „umowa z Travisem Scottem” po prostu upadła.

Konfrontacje i konflikty

Nie wszyscy zawodnicy WWE byli zadowoleni z obecności rapera. Drew McIntyre ostro go skrytykował:

„Robi sześciominutowy run-in na WrestleManii i psuje nam cholerną walkę wieczoru. Travis Scott. Gówno warte.”

Sam Scott nie odniósł się jeszcze do swojego statusu w federacji. Po WrestleManii zamieścił na Instagramie zdjęcia z wydarzenia, podpisując je:

„NIE CHCĘ PARAGONU, CHCĘ KRWIIIII. PO JACKBOYS 2 NAPRAWDĘ TEGO POTRZEBUJĘ.”

Podczas samej WrestleManii Scott został powalony przez Rhodesa jego firmowym ciosem Cross Rhodes. Ich konflikt narastał od lutego, gdy podczas gali Elimination Chamber raper uderzył Rhodesa, powodując u niego prawdziwego siniaka pod okiem i pęknięcie błony bębenkowej.

Co dalej z Travisem Scottem?

Na ten moment wygląda na to, że Travis Scott skupia się przede wszystkim na ojcostwie, muzyce i nowych projektach, a nie na zapasach. Jego krótka, ale burzliwa przygoda z WWE sprawiła jednak, że fani wciąż spekulują, czy La Flame jeszcze kiedyś pojawi się w ringu.

 

