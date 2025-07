Stephen Curry o przyjaźni z Drake’iem i piosence dissie Kendricka Lamara

Stephen Curry, gwiazda NBA, w ostatnim wywiadzie opowiedział o swojej relacji z raperem Drake’iem oraz skomentował zamieszanie wokół hitu Kendricka Lamara „Not Like Us”. Koszykarz zdradził, dlaczego utwór zaczął go irytować, i w jaki sposób wpłynął on na jego emocje w trakcie meczu.

Przyjaźń Stephena Curry’ego i Drake’a ma długą historię

Curry ujawnił, że zna Drake’a od wielu lat, a ich znajomość ma również rodzinny wymiar. Jego żona Ayesha ma kuzynkę z Toronto, co zbliżyło ich do siebie. – „Jesteśmy z tej samej paczki. Znamy się od dawna” – podkreślił zawodnik Golden State Warriors.

„Not Like Us” – utwór, który doprowadził Curry’ego do frustracji

Podczas jednego z meczów NBA, Curry został uchwycony przez kamery, gdy z niezadowoleniem reagował na kolejny raz puszczaną piosenkę „Not Like Us”.

„Ta piosenka leci wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. DJ-e doskonale wiedzą, co robią” – skomentował z uśmiechem. W filmiku słychać, jak mówi: „Damn with this song. It’s not the only song in America”.