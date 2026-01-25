„Springsteen: Ocal mnie od nicości” – intymna historia Bossa już na Disney+

Na platformie Disney+ dostępny jest nowy film „Springsteen: Ocal mnie od nicości”, przedstawiający kulisy powstawania przełomowego albumu „Nebraska” z 1982 roku. Produkcja 20th Century Studios pozwala widzom poznać osobistą historię młodego Bruce’a Springsteena, jego emocjonalne zmagania oraz proces twórczy, który ukształtował jego charakterystyczny styl muzyczny.
O czym jest film?
Film opowiada o narodzinach surowego, akustycznego albumu „Nebraska”, nagranego nocami w sypialni artysty na prostym, czterośladowym magnetofonie. Produkcja ukazuje presję sukcesu, ambicji oraz drogę do samopoznania. Widzowie poznają nie tylko kulisy tworzenia albumu, ale także prywatne historie i zmagania Springsteena z własnymi demonami oraz przeszłością rodzinną.
Jeremy Allen White w roli Bruce’a Springsteena
W rolę Bossa wciela się Jeremy Allen White, nominowany do Złotego Globu® za najlepszą rolę dramatyczną. Krytycy określają jego kreację jako „hipnotyzującą” i „prawdziwą” (Joey Magidson, Awards Radar; Pete Hammond, Deadline). Co więcej, wszystkie utwory Bruce’a wykonane w filmie śpiewa sam White, co dodaje produkcji wyjątkowego realizmu i emocjonalnego rezonansu.
Polecane produkcje o Bruce’ie Springsteenie
Fani artysty mogą również obejrzeć dostępne na Disney+ materiały:
-
„Bruce Springsteen: Nebraska Live” – zapis koncertu legendy rocka.
-
„W trasie: Bruce Springsteen and The E Street Band” – dokument śledzący kulisy koncertowej trasy.