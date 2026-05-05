Spór o „Hurricane” – muzycy pozywają Kanye West o ponad pół miliona dolarów

2026.05.05

Wokół jednego z utworów z albumu Donda ponownie zrobiło się głośno. Grupa muzyków wniosła pozew przeciwko Kanye Westowi, domagając się ponad 500 tys. dolarów odszkodowania za rzekome naruszenie praw autorskich w utworze Hurricane.

Sprawa dotyczy wcześniejszej wersji utworu

Kluczowy element sporu nie dotyczy finalnej wersji piosenki, która trafiła na album, lecz jej wcześniejszego wykonania na żywo w 2021 roku. Chodzi o występ na stadionie Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie artysta prezentował niedokończoną jeszcze wersję projektu.

Według pozwu, podczas tego wydarzenia wykorzystano fragment instrumentalny „MSD PT2”, stworzony przez kilku muzyków, którzy teraz dochodzą swoich praw przed sądem.

Zarzuty: wykorzystanie bez wynagrodzenia

Autorzy wspomnianego utworu twierdzą, że wcześniej przekazali nagranie zespołowi Westa w ramach rozmów o potencjalnej współpracy. Ich zdaniem istniało założenie, że w przypadku wykorzystania materiału otrzymają odpowiednie wynagrodzenie.

Choć sampel nie znalazł się w finalnej wersji „Hurricane”, powodowie argumentują, że już samo publiczne wykonanie utworu z jego użyciem stanowi naruszenie praw autorskich.

Miliony w tle jednego występu

Według analizy przedstawionej przez stronę pozywającą, koncert w Atlancie miał wygenerować około 5,5 miliona dolarów przychodu. Wpływy miały pochodzić m.in. ze sprzedaży biletów, merchu, umów streamingowych oraz współprac komercyjnych.

To właśnie na tej podstawie muzycy domagają się części zysków, uznając, że ich wkład został wykorzystany bez odpowiedniej rekompensaty.

Linia obrony: „to nie sample napędzały sukces”

Obrona Kanye West stanowczo odrzuca zarzuty. Prawnik artysty argumentuje, że za sukces wydarzenia odpowiadała przede wszystkim rozpoznawalność i dorobek rapera, a nie krótki fragment instrumentalny.

Dodatkowo wskazuje, że twórcy mieli dać zgodę na wykorzystanie materiału na etapie współpracy, co – według obrony – podważa zasadność pozwu.

Proces ruszył – możliwe zeznania Westa

Proces rozpoczął się 4 maja w Los Angeles i ma potrwać około tygodnia. Oczekuje się, że sam Kanye West może złożyć zeznania przed sądem.

Sprawa budzi duże zainteresowanie, ponieważ dotyczy nie tylko kwestii praw autorskich, ale także praktyk współpracy w branży muzycznej.

„Hurricane” – nagradzany hit mimo kontrowersji

Warto przypomnieć, że finalna wersja Hurricane, nagrana m.in. z udziałem The Weeknda i Lil Baby’ego, zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Best Melodic Rap Performance w 2022 roku.

Mimo sukcesu artystycznego, utwór ponownie trafia na nagłówki – tym razem z powodów prawnych.

 

