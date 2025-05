Snoop skomentował zaczepkę Kendricka w jego kierunku

Pół roku po premierze albumu „GNX” wraca temat kawałka „wacced out murals”, w którym Kendrick Lamar zaczepił Snoop Dogga. K.Dot nie mógł darować Snoopowi, że ten udostępnił w mediach społecznościowych „Taylor Made Freestyle”, czyli diss Drake’a wymierzony w rapera z Compton.

“Snoop posted ‘Taylor Made,’ I prayed it was the edibles/ I couldn’t believe it, it was only right for me to let it go”. „Edibles” to produkty spożywcze, zawierające substancje psychoaktywne. K.Dot miał nadzieję, że Snoop postując numer Drake’a, był pod ich wpływem. Snoop kilka dni po premierze „GNX” śmiał się, przyznając, że dokładnie tak było. Teraz ponownie odnosi się do tamtego utworu.

Jak Snoop zareagował na diss?

Goszcząc w „The Breakfast Club” Snoop został zapytany o to, czy rozmawiał z Kendrickiem na temat sprzeczki. Artysta zaprzeczył, stwierdzając, że nie było potrzeby, bo to taka sprawa, o której nie trzeba rozmawiać.

– To mój młodszy brat. Powiedział, co myślał. Kiedy się o tym dowiedziałem, zadzwoniłem do niego, mówiąc: „Mój błąd, nie miałem złych intencji”. (..) Jesteśmy jak rodzina. Przecież możesz się pokłócić z bratem albo kuzynem. Takie rzeczy trzeba po prostu wyjaśnić i iść dalej. Widzisz, wielkiego psa też można naprostować, jeśli robi to ktoś mądry. Nie ma w tym nic złego. Problemem jest to, że starsi często nie chcą słuchać młodszych – powiedział Snoop.