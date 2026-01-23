Słowo po słowie czyli, co Mes zarzuca Tedemu w „Posprzątaj po swoim psie”. „Miałem wroga w Poznaniu, to umiałem go zabić. Miałeś wroga w Poznaniu, to cię kur*a zmiótł”

Konflikt pomiędzy Ten Typ Mesem a Tedem oficjalnie powrócił. Choć jeszcze niedawno wielu fanów było przekonanych, że beef został definitywnie zakończony, Mes zaskoczył słuchaczy zapowiedzią dwóch nowych utworów, które ukazały się dokładnie o północy. Raper ogłosił premierę za pośrednictwem Instagrama, jasno sugerując kontynuację konfliktu.

Dwa nowe dissy Mesa: „Tede to frajer” i „Posprzątaj po swoim psie”

Zgodnie z zapowiedzią, oba kawałki trafiły na YouTube o północy. Pierwszym z nich jest bezpośredni diss zatytułowany „Tede to frajer”, natomiast drugi numer – „Posprzątaj po swoim psie” – rozszerza konflikt o kolejne wątki i nowych adresatów.

Powrót do dawnych konfliktów na polskiej scenie rapowej

Cała sytuacja jest zaskakująca, ponieważ po wcześniejszych wydarzeniach wydawało się, że konflikt wygasł. Tede wypuścił album zawierający dissy na Mesa w dniu premiery ostatniej płyty Mesa, a brak bezpośredniej odpowiedzi z jego strony sprawił, że wielu uznało beef za zakończony.

Dzisiejsza noc pokazała jednak, że wojna dwóch warszawskich MC wciąż trwa i wchodzi w kolejną fazę.

Jak zareaguje Tede?

Na ten moment Tede nie odpowiedział muzycznie na nowe dissy Mesa. Jedynym sygnałem jest zdjęcie opublikowane na jego Instagram Story, na którym pokazuje gest „f*cka”. Nie wiadomo jednak, czy raper zdecyduje się na pełnoprawną odpowiedź w formie nowego utworu.

O czym nawija Mes w „Posprzątaj po swoim psie”?

Poniżej zamieściliśmy pełny tekst do „Posprzątaj po swoim psie”, tak żebyście słowo po słowie mogli prześledzić dokładnie docinki Mesa pod adresem TDF’a.

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Ty patrz na videofon

Spotkaj się z katastrofą

Krzyknąłem raz na ciebie, śmieciu, mogę dwa

Jeszcze sam nawijasz, że mi za to chapeaux bas

Bo krzyknąłem raz na ciebie, śmieciu, mogę dwa

Jeszcze sam nawijasz, że mi za to co

Robię tylko godną muzę i nie brudzę sobie rąk

Ciebie mam głęboko w chuju, że nie wyssie nawet Fąk

Bezdotykowo chciałem cię zamieść

Lecz pomawiasz mnie w kwestii rodzinnej i kłamiesz

Ty noś przy sobie amulet proś o ochronę matulę

Realnie?

Szukaj dentysty w Stambule

Noś przy sobie amulet proś o ochronę matulę

Realnie?

Umawiaj dentystę w Stambule

Tu wypadnie ząb, tam coś co kiedyś było honorem

Benetton twoje siniaki zjednoczy kolorem

Jaca znowu nie rozumie, uu, znowu się piekli

Złote dziecko palestry upośledzone w stopniu lekkim

Suggar dziadek! nie jesteś gentlemanem

Jesteś dla niej ATM-em ty, idź zjeść suplement

Bo wzrok ci siada, naiwniaku

Wyglądasz w okularach jak Bubbles z Baraków

Przydupasy nie powiedzą, stara ci nie szepnie

Że ślepniesz, trumny nie dojrzysz, póki w nią nie wdepniesz

Beka jak z rozlewni whisky

Pasujecie do siebie jak twerk do nazisty

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź, no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Ty masz respekt Hirka, ja props od Tytusa

Mesik cię zjadł jak trąd Hindusa

Jak do tego doszło nie wiesz

Skurwiony z gównem gdzieś od zero siedem

Gwarancja kiczu, sztabka wstydu

Bez Glamrapu byś nie wszedł do feedu

Bez kanału zero byłbyś tylko weird panem w różu

Różowym fontem w różowym kurzu (weird)

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź, no chodź

(Ponoć znasz się na dedlajnach ale to jest Stanowski i Najman)

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie no chodź

Koniec końców to sport dla elit

Nie plotkować w kącie, a się na Beef ośmielić

Ja robię bit coś notuję i już cieszy się morda

A frajer też może ci oddać

Ale jaram się flow rytmem bajerą

I pamiętam słowa z ust zera znaczą zero

Nigdy nie mówiłem, że świetnie ogarniam czas

I tak czekasz na odpowiedź jak Lenin na walkę klas

Suka ma deficyt odwagi

Miałem wroga w Poznaniu, to umiałem go zabić

Miałeś wroga w Poznaniu, to cię kurwa zmiótł

Nienawidzisz mojej kariery, bo jest kurwa cute