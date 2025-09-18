Szukaj
CGM

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

W kwestii ghostwritingu Słoń stawia sprawę jasno.

2025.09.19

fot. P. Tarasewicz

Okoń PZW z Rów Babicze z kolejnym singlem promującym jego solowy debiutancki album „W MORZU POTRZEP”. Po zabawnym, przewrotnym letniaku „GILlETTE” przyszedł czas na boombapowy, wkurzony numer z gościnnym udziałem Słonia „ONE NIGHT IN MORENKA”, w którym oczywiście nie zabrakło klasycznych już gier słów czy mocnych punchline’ów.

Słoń w swojej zwrotce podejmuje temat ghostwritingu w polskim rapie. Raper stawia w tym przypadku sprawę jasno. „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka” – nawija raper.

Okoń zachęca do nabycia jego albumu, nawiązując do klasycznej internetowej pasty

Mój stary był fanatykiem wędkarstwa. Nie było dnia, żeby nie gadał o preorderze Okonia. Kiedy pierwszy raz zobaczył że 29 sierpnia rusza przedsprzedaż „W MORZU POTRZEP LP”, to prawie się popłakał. Cały dom zawalony boksami, wszędzie ten je**ny Okoń. Matka mówiła, że zwariował, ale on tylko powtarzał: „Synu, taki box to nie byle jaki box – to trofeum!” W boksie poza albumem znajdziecie pięć przedmiotów, które odkryjemy już niebawem. A leszczom ch*j na płetwę, pozdro – zwraca się do fanów raper.

