Sława Przybylska okradziona po koncercie

Zaginął Diamentowy Mikrofon

Legenda polskiej estrady, Sława Przybylska, padła ofiarą kradzieży tuż po swoim koncercie w warszawskim klubie Kalinowe Serce. Zniknął jej Diamentowy Mikrofon, nagroda, którą artystka otrzymała 10 lat temu i która ma ogromną wartość sentymentalną.

Diamentowy Mikrofon – cenny symbol wieloletniej kariery

Diamentowy Mikrofon to prestiżowa nagroda przyznawana od 1995 roku przez przedstawicieli Polskiego Radia. Wręcza się ją wybitnym pracownikom stacji oraz zaprzyjaźnionym muzykom, którzy współpracują z rozgłośnią. Sława Przybylska odebrała swoją statuetkę podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2015 roku, w uznaniu za blisko 60-letnią współpracę z Polskim Radiem i niezapomniane przeboje, takie jak „Pamiętasz była jesień”.

Artystka podkreśla, że mikrofon nie jest zwykłą nagrodą – to symbol wielu lat pracy scenicznej, wzruszeń i spotkań z publicznością.

Apel do fanów i uczestników koncertu

W związku z kradzieżą, przedstawiciele medialni Sławy Przybylskiej opublikowali apel w mediach społecznościowych:

„Pomóżmy Sławie odzyskać jej Diamentowy Mikrofon! Niedługo po koncercie w Kalinowym Sercu w Warszawie zaginął mikrofon, który artystka otrzymała podczas Festiwalu w Opolu w 2015 r. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat jego losu, prosimy o kontakt.”

Fani artystki oraz uczestnicy koncertu proszeni są o kontakt w przypadku jakichkolwiek informacji o statuetce.

Sława Przybylska – ikona polskiej kultury

Sława Przybylska to jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej, która swoje pierwsze kroki na scenie stawiała ponad 70 lat temu. Jej piosenki do dziś nucą pokolenia, a artystka pozostaje autentycznym ambasadorem polskiej kultury muzycznej.