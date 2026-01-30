Skolim zabrał głos po ataku na 12-latkę podczas koncertu w Lublinie: „Sytuacja okrutna i skandaliczna”

Podczas koncertu Skolima w Lublinie doszło do skandalicznego i niebezpiecznego incydentu. 12-letnia fanka została zaatakowana przez dorosłego mężczyznę, który odebrał jej koszulkę rzuconą przez artystę. Sprawą zajęła się policja, a dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Teraz do całej sytuacji odniósł się sam wokalista.

Niebezpieczny incydent na koncercie Skolima

Do zdarzenia doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lublinie. W trakcie występu Skolim rzucił w stronę publiczności swoją koszulkę, którą złapała 12-letnia dziewczynka. Chwilę później została ona zaatakowana przez starszego mężczyznę, który – według relacji matki poszkodowanej – szarpał dziecko i przyciskał je łokciem, próbując wyrwać pamiątkę.

Ostatecznie agresor zabrał koszulkę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Dziewczynka skarżyła się na duszności oraz ból w klatce piersiowej, dlatego konieczna była interwencja medyczna.

Skolim reaguje: „Sytuacja okrutna i skandaliczna”

Kilka godzin po nagłośnieniu sprawy Skolim zabrał głos w mediach społecznościowych. Artysta nie krył oburzenia i podkreślił, że takie zachowanie nigdy nie powinno mieć miejsca.

– Doszły mnie słuchy, że po moim koncercie w Lublinie dziewczynka, która otrzymała koszulkę, została poszkodowana. Starszy pan wyrwał ją 12-letniej Martynce, która trafiła do szpitala. Sytuacja okrutna, skandaliczna i taka, która nie powinna się wydarzyć – przekazał.

Artysta wsparł poszkodowaną dziewczynkę

Skolim poinformował również, że skontaktował się z 12-latką i postanowił osobiście ją wesprzeć. Do dziewczynki trafił zestaw prezentów, w tym koszulka, bluza, perfumy oraz inne gadżety związane z artystą.

– Nie pochwalam takiego zachowania. Jeśli chcecie koszulkę, zapraszam do mojego sklepu, a nie do sytuacji, w których napada się na 12-letnie dziewczynki – dodał wokalista, życząc Martynce szybkiego powrotu do zdrowia.

Sprawą zajmuje się policja

Jak wynika z informacji przekazanych wcześniej przez służby, policja prowadzi czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze analizują monitoring oraz ustalają tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za atak. Organizatorzy i świadkowie zdarzenia apelują o zgłaszanie się osób, które mogły zarejestrować incydent.

Sytuacja wywołała szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa dzieci podczas koncertów masowych oraz odpowiedzialności dorosłych uczestników wydarzeń.