Skolim pobił rekord na polskim YouTube. „Wyglądasz idealnie” zdetronizowało hit Sławomira

fot. mat. pras.

Skolim osiągnął historyczny sukces na YouTube. Jego przebój „Wyglądasz idealnie” stał się najczęściej oglądanym polskim teledyskiem rozrywkowym na platformie, wyprzedzając wieloletniego lidera – „Miłość w Zakopanem” Sławomira. To kolejny dowód na rosnącą popularność artysty, który od kilku lat należy do czołówki polskiej sceny muzycznej.

Skolim nowym liderem polskiego YouTube

Teledysk „Wyglądasz idealnie” przekroczył próg 269 milionów wyświetleń, dzięki czemu Skolim objął pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich teledysków rozrywkowych na YouTube. Dotychczas rekord należał do Sławomira i jego przeboju „Miłość w Zakopanem”, który zgromadził około 263 milionów odsłon.

Zmiana lidera była przewidywana od wielu miesięcy. Liczba wyświetleń hitu Skolima systematycznie rosła, aż na początku lipca 2026 roku oficjalnie wyprzedziła wynik wieloletniego rekordzisty.

„Wyglądasz idealnie” największym hitem Skolima

Utwór „Wyglądasz idealnie” to bez wątpienia największy przebój w karierze Skolima. Piosenka zdobyła ogromną popularność nie tylko wśród fanów muzyki tanecznej, ale również szerokiego grona odbiorców, stając się jednym z najczęściej odtwarzanych polskich utworów w serwisie YouTube.

Artysta od dawna wykracza poza ramy disco polo i latino, współpracując także z przedstawicielami innych gatunków muzycznych. Dzięki temu zyskał popularność wśród młodszych słuchaczy i umocnił swoją pozycję na rynku.

Skolim wyprzedził Sławomira i konkurencję

Przez wiele lat „Miłość w Zakopanem” była symbolem sukcesu polskiej muzyki rozrywkowej w internecie. Teraz rekord należy do Skolima, którego wynik jest obecnie najlepszy w tej kategorii.

Warto jednak zaznaczyć, że w ogólnym zestawieniu wszystkich polskich produkcji muzycznych na YouTube nadal prowadzi dziecięcy utwór „Bańkę łap” Gummi Misia, który przekroczył 637 milionów wyświetleń. Nie jest on jednak uwzględniany w rankingach muzyki rozrywkowej.

Ranking najpopularniejszych polskich teledysków na YouTube

Za rekordowym wynikiem Skolima plasują się kolejne wielkie przeboje polskiej sceny muzycznej:

Skolim – „Wyglądasz idealnie” – 269 mln wyświetleń,

Sławomir – „Miłość w Zakopanem” – 263 mln wyświetleń,

Daj To Głośniej – „Mama ostrzegała” – 236 mln wyświetleń,

Ronnie Ferrari – „Ona by tak chciała” – 235 mln wyświetleń,

Akcent – „Przez twe oczy zielone” – 218 mln wyświetleń,

Tymek – „Język ciała” – 202 mln wyświetleń,

Kizo – „Disney” – 195 mln wyświetleń,

Grubson – „Na szczycie” – 178 mln wyświetleń.

Sukces Skolima potwierdzony liczbami

Rekord na YouTube pokazuje, że Skolim należy dziś do najpopularniejszych polskich wykonawców muzyki rozrywkowej. Miliony wyświetleń, stale rosnąca liczba fanów oraz rekordowe wyniki sprawiają, że artysta umacnia swoją pozycję na krajowej scenie muzycznej i wyznacza nowe standardy popularności w polskim internecie.